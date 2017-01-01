Lenovo Yoga 370 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tablet teknolojisi ile bilgisayar teknolojisini bir araya getiren teknolojilerden biri olarak bilinen 2’si 1’arada tablet cihazları için her dönemde yeni ürünler piyasaya sürülmeye başlandı. Sürekli yeni ürünlerinde eklenmesiyle beraber bu alanda yeni teknolojilerde öne çıkmaya başladı. 2’si 1’arada cihazların son üyelerinden birisi de Lenovo Yoga 370 cihazları oldu.

Lenovo Yoga 370 Özellikleri Neler?

Bu alanda zaten özellikle Yoga serisi tabletleri ile öne çıkan Lenovo’nun son tablet modellerinden biri olarak gösterilen Lenovo Yoga 370 için belli başlı özelliklerde ortaya çıkmaya başladı. Peki Lenovo Yoga 370 özellikleri neler?

Tasarım Yoga Çizgisinde

İlk olarak tabletin ortaya çıkan görselleriyle beraber tasarımları ile ilgili detayları paylaşalım. Genel olarak Yoga serisinde benimsenen tasarımlara sahip olan tabletlerin yeni seride de yine 360 derece dönüş desteği vereceğini de söylemek gerekiyor.

360 derece katlanabilir ekran tasarımıyla beraber gelecek olan tabletin bu sayede hem dokunmatik kullanımının çok daha işlevsel olacağı hem de klavye desteğinin tıpkı bir laptop sistemindeki gibi olacağını da söylemek gerekiyor. Bunun dışında tasarımın bir önceki modele göre nispeten biraz daha ince olacağını da belirtelim.

Ekran Boyutları Yine Standart Seviyede

Yeni tabletlerin en çok merak edilen yönlerinden birisi tabletlerin ekran boyutu. Ekran boyutu konusunda seri yine Lenovo Yoga serisinde sıkça gördüğümüz 13 inç ekran boyutu ile beraber geliyor. Lenovo Yoga 370 13 inç ekran boyutunun yanı sıra çözünürlük değeri olarak ise Full HD çözünürlük sunmakta.

Sadece ekran boyutu ve çözünürlük değeri değil bunun yanında belli olan bir diğer detaya göre seri daha net görüş ve yansımasız ekran için IPS panelde kullanılıyor. Açıklanan bu özelliklere göre bakacak olursak Lenovo Yoga 370 ekran konusunda oldukça ideal modellerden birisi olarak karşımıza çıkacak.

Lenovo Yoga 370 Teknik Özellikleri Nasıl?

Ekran ve tasarım özelliklerinden sonra merak edilen bir diğer nokta ise Lenovo Yoga 370 serisinin teknik özellikleri. Teknik özellikler konusunda seri beklenen performans değerlerini ortaya koyabilmek için Intel serisi işlemciler ile beraber gelecek. Muhtemelen Intel’in son teknolojilerinden biri olan Kaby Lake işlemci teknolojisiyle beraber geleceği düşünülen serinin yine içerisinde Intel HD grafik kartlarının da bulunması bekleniyor.

Buna ek olarak ise Ram bellek konusunda 16 GB Ram miktarına kadar destek vermesi beklenen modelin ayrıca 1 TB’a kadar arttırılabilir hafızaya sahip olacağı da iddialar arasında. Depolama teknolojisi olarak içerisinde SSD sistemleri ile beraber gelmesi beklenen serinin standart SSD miktarı ne kadar şu an net değil.

Teknik özellikleri dışında bağlantı teknolojileri konusunda da Lenovo Yoga 370 içerisinde hızlı şarj desteği sunan USB Type-C bağlantıları bulunması bu sayede hızlı şarj desteğinin de verileceği düşünülmekte. Tabi yine de bunun için tanıtımı beklemek gerekiyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Diğer detayları ile beraber tüm özelliklerinin CES 2017 fuarında da kullanıcılara tanıtılacağı düşünülen yeni 2’si 1’arada Lenovo Yoga 370 serisinin 2017 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması da bekleniyor. Bunun dışında serinin fiyatının ise 1200 – 1400 dolar arasında olacağı da bir diğer detay. Tabi Ram bellek seçimleri ve SSD seçimlerine göre bu fiyatlarında değişebilir olması aslında net olarak fiyat konusunda detayların belli olmaması anlamına da gelmekte. Lenovo tarafından bu konuda net fiyat açıklaması ne kadar olacak merak konusu.