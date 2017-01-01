LG Firması Yeni Robotlarını CES 2017’de Tanıtacak

LG firması robotlar üzerine araştırmalarının yoğun olduğunu söylediğinde şaka yapmıyordu. Ünlü elektronik firması CES 2017 fuarı için bir çok robot tanıtmayı planlıyor. Bunlardan biri teorik olarak Amazon firmasının geliştirdiği Echo’nun yerini alabilir.

Firmanın amiral gemisi robotu olacak olan Hub Robot kişisel asistan ve akıllı ev sisteminin temelini oluşturacakmış gibi duruyor. Bu şimdilik hayalini kurduğunuz robot uşak olamayacak ama bir odaya girdiğiniz zaman sesli komut ile o odanın ışıklarını yakabileceksiniz.

LG aynı zamanda robotların dışarı çıkması ile de ilgileniyor. CES fuarında tanıtılacak bir model ise bahçenizle ilgilenecek. Firma şimdilik tanıtılacak robotlar konusunda detaylara fazla girmiyor. Bütün detayları CES 2017 fuarına saklıyor.