LG G6, G5’den Daha Ucuz Olabilir!

2016, her çeyrekte işletme kayıplarını bildiren LG’nin Mobil İletişim departmanı için iyi bir yıl değildi. Bunun temel nedeni, LG G5 amiral gemisini geliştirip pazarlamak için çok şey harcadı, ancak satışlar sonuçta hayal kırıklığı yaratıyordu. Neyse ki LG için 2017 daha iyi bir yıl olabilir.

Güney Kore’deki piyasa analizcilerine göre 2017, LG’nin akıllı telefon işletmesi için olumlu bir yıl olmalı. Koreli bir web sitesinden yapılan açıklamaya göre LG’nin Mobile iletişim bölümünün bu yıl önemli bir dönüş sürecine girebileceğini söyledi. LG G5’deki modüler tasarımın maliyet artışına sebep olması ve LG G6’de bu özellikten vazgeçmesi ile yaklaşık %20 civarında daha ucuzlayacağını söyleyebiliriz.

LG G5’in modüler tasarımı kullanıcılar tarafından çok da beğenilmemiş ve bu da satış rakamlarına yansımıştı.

Bu sızdırılan LG G6 görüntüleri doğruysa, yeni ahizenin modüler bir aygıt olmadığı açık. G6’nın öne çıkan özellikleri arasında 5.3 inç Quad HD (1440 x 2560 piksel) ekran, çok güçlü bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, cam arka taraf ve USB Tip C bağlantı noktası yer alıyor.

Önceki analist tahminleri LG’nin 2017 yılı boyunca 5 milyondan fazla G6 modeli satabileceğini söyledi. Yeni akıllı telefon büyük olasılıkla Samsung Galaxy S8 serisinden önce piyasaya çıkabileceği anlamına gelen MWC 2017’de (27 Şubat – 2 Mart) duyurulacak) Nisan ayında da tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor.