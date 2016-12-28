LG G6 Videosu ve Daha Fazla Görseli Sızdı!

Zaten Şubat ayında yeni LG G6‘yı beklediğimizi söyledik. Ayrıca ilk sızıntı görselleri de gösterdik. Ve şimdi bizde bunlardan daha fazlasına sahibiz, bu sefer 3D görüntüleri ve videosu sızdı.

Fark ettiğimiz ilk şey, cihazın günümüzdeki cihazların çoğu gibi unibody tasarımına sahip olması. LG G5, 2016’da modüler sahneye cesur bir şekilde girdi ancak LG, 2017 amiral gemisi ile moduler konsepti terk etmeye karar verdi. (daha önceki konularımızda pek bir başarı elde etmediğini söylemiştik)

3D görüntüler sayesinde LG G6‘yı LG G5’den ayırmanıza yardımcı olacak bazı farklılıklar görüyoruz. Ses tuşları hala solda ancak bu sefer ayrılıyorlar. Hoparlör, USB-C bağlantı noktasının sağ tarafının altındadır.

Ekran boyutu 5.3 inç olarak kalırken arkada görünür şekilde farklı çift kameralar görüyoruz, bu yüzden muhtemelen yine de farklı odak uzaklıkları elde edeceğiz. Aynı zamanda bir güç düğmesi olan parmak izi anahtarı da var.

Rapora göre LG G6 kablosuz şarj işlemlerini de destekleyecek. İşte LG G6‘nın videosu