LG G6’nın Render Çizimleri Paylaşıldı

2017’nin başlarında yeni amiral gemisi modellerini tanıtması beklenen telefon üreticileri arasında birçok ünlü firma gibi Güney Koreli LG de yer alıyor. Ancak bugün aldığımız bilgilere göre LG, merakla beklenen G6 modelinin tanıtım tarihini daha da ileri atabilir. Samsung‘un Galaxy S8 modelini 2017’nin Nisan ayından önce tanıtmayacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak bu kararı alan LG, G6’ya ait olduğu öne sürülen render sızıntılarının internete düşmesini engelleyememişe benziyor.

LG ‘nin yeni amiral gemisinin nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair fikir edinmemizi sağlayan bu çizimler, Shai Mizrachi isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Geçmişte de LG ve Samsung‘un amiral gemisi modellerine ait sızıntıları paylaşan Mizrachi, paylaştığı görsellerin doğru çıkmasıyla biliniyor.

Bu sene G5 isimli modelini tanıtan LG, modüler yapıya sahip bu telefonla müşteri kitlesinin beklentilerini tam manasıyla karşılayamamıştı. Birçok LG hayranı G6 modeliyle birlikte yeni amiral gemisinin şaşırtıcı donanım özelliklerine sahip olmasını bekliyor. G6‘nın bu beklentileri boşa çıkarıp çıkarmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Selefiyle benzer tasarıma sahip olacak

Paylaşılan bu render çizimleri, LG G6’da tıpkı G5‘e benzer bir tasarımın hâkim olacağını gösteriyor. Ancak yeni amiral gemisinin G5‘ten biraz daha ince olacağı kesin. Asıl merak edilen konu ise LG’nin G5‘te tercih ettiği modüler cihaz yapısının G6’da da kullanılıp kullanılmayacağı oldu. LG hayran forumlarında bu konuyla ilgili tartışmalar hala daha sürüyor.