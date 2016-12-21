LG ProBeam Özellikleri Ortaya Çıktı

Teknolojinin en büyük fuarlarından biri olan CES fuarının 2017 etkinliğinde yavaş yavaş hangi teknolojilerin kullanıcılara sunulacağı ortaya çıkmaya başladı. Bu alanda en fazla ürün tanıtımı yapacak olan markalardan birisinin de LG olduğu biliniyor. Üstelik sadece akıllı telefonlarıyla değil bunun dışında bu alanda farklı teknolojileri de kullanıcılara sunacak olan markanın tanıtımını yapacağı ilk ürünün ise bir projeksiyon olduğu açıklandı. Marka tarafından CES 2017 kapsamında tanıtılacağı ve kısa süre sonrada piyasaya süreceği projeksiyon cihazı LG ProBeam için açıklanan özelliklerde şimdiden beğeni toplamayı başardı.

LG ProBeam İçin Açıklanan Tüm Özellikler

Gerek akıllı telefonlarla gerekse de harici olarak doğrudan bağlantı kurulabilen ve bu alanın en kompakt tasarımlarından birine sahip olduğu belirtilen cihazın fiyatı dışında birçok detayı da belli oldu. Peki, LG ProBeam projektörleri ne gibi özelliklere sahip? LG ne gibi ayrıcalıkları kullanıcılara sunuyor? Bakalım.

LG ProBeam Kompakt Tasarım İle Beraber Geliyor

Ürünün duyurusuyla beraber yeni seri projektörler için belli olan ilk detaylar tasarımıyla ilgili oldu. LG ProBeam tasarımı konusunda ise markanın dikdörtgen şeklinde bir kutu tasarımına benzer bir tasarım sunacağı ortaya çıktı. Boyutları genel olarak benzerlerine göre çok daha küçük olan LG ProBeam serisi bu sayede de alanının en iyilerinden biri olacağı da düşünülüyor. Sadece 2.1 kg ağırlığında olan ürünün taşınabilirlik konusunda da olumlu sonuçlar vermesi bekleniyor. Ayrıca 2.1 kg ağırlığıyla ürünün alanında en hafif ürün olarak da dikkat çekiyor.

Belli Başlı Teknik Özellikleri Açıklandı

Sadece tasarım detayları değil bunun dışında LG ProBeam serisi projektörlerinin belli başlı teknik detayları da ortaya çıkmaya başladı. Doğrudan LG tarafından yapılan açıklamalarla beraber ürünün Full HD çözünürlükle görüntü sunabileceği belirtildi. Full HD çözünürlüğe sahip olan projeksiyonun dediğimiz gibi Full HD çözünürlük sunan cihazlar arasında en iddialı olanlarından biri olmasına karşın 2.1 kg ağırlığı ile en hafifi olduğunu da bir kez daha belirtelim.

Görüntü çözünürlük desteği dışında dikkat çeken bir diğer özelliği ise LG ProBeam serisinin işletim sistemi oldu. WebOS işletim sistemiyle beraber gelen ürünün bu sayede birçok yazılım ve uygulama desteği de sunduğunu da belirtelim. Yine işletim sistemi sayesinde ve Sound Sync teknolojisi sayesinde eğer elinizde kablosuz bağlantı destekleyen hoparlör bulunuyorsa doğrudan projektör ile bağlantı kurarak ses sisteminizi de kullanabiliyorsunuz.

Son olarak ürünün lümen parlaklık değerinden bahsedelim. Bu konuda da LG oldukça yüksek değerler sunmakta. 2000 lümen değeri ile beraber ışıklı ortamda bile net görüntü verebilen projektörlerin bu alanın en iyilerinden biri olacağını da söylemek gerekiyor. Tüm bunlarla beraber çıkış ve detaylı tanıtım için ise CES 2017 fuarında yapılacak tanıtım gösterildi. LG’nin bunun dışında ne gibi ürünleri CES 2017 fuarında tanıtacağı ise merak konusu oldu.