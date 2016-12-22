LG, Sadece LG G6 Değil 5 Yeni Telefon Duyurdu

LG, Las Vegas’ta CES 2017 ‘nin başlamasına 2 hafta kala 5 yeni akıllı telefonunu duyurdu. Maalesef bu telefonlar arasında LG’nin amiral gemisi modeli LG G6 bulunmuyor.

Yeni telefonlar için tüketici taleplerini yanlış anlamış olan LG, bunun yerine dört orta sınıf K Serisi telefonu ve yeni bir LG Stylus telefonu duyurdu. Her biri 120 derecelik geniş açılı bir ön kamera lensi ve bir arka parmak izi tarayıcı sensörüne sahipken, her telefonun LG’nin birinci sınıf amiral gemilerinden gelen teknolojilere dayalı kendi benzersiz özelliklerine sahip olacak. (Tıpkı LG G5’de olduğu gibi)

K serisinin çarpıcı özelliği olan K10, 2.5D Arc Glass tasarımı altında 5.3 inç 720p (277ppi) ekrana sahip. Metalik bir U-frame üzerine kurulu olan bu model aynı zamanda 5MP ön kamera, 13MP arka kamera, 1.5 GHz Octa-Core yonga seti, 2GB LPDDR3 RAM, çıkarılabilir 2800 mAh pil ve 16GB veya 32GB dahili depolama alanı (2TB’ye kadar microSD) bulunuyor. Hepsi bir 7.9 mm profil içinde. Ayrıca, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Diğer bir modeli ise self’ler için Auto Shot ve Jesture Shot UX özelliklerinden yararlanan 5MP ön ve 13MP arka kameralara sahip olan fotoğraf odaklı K8. K10’dan biraz daha küçük olan K8’de hala 5 inç 720p (294ppi) ekran, 1,5GB LPDDR3 RAM, 16GB dahili depolama (32GB’a kadar microSD), 1.4 GHz Octa-Core yonga seti ve çıkarılabilir 2,500mAh Pil. K10 gibi, Android Nuga’yı da çalıştırıyor.

K4 özellikleri, 5 inç 480p (196ppi) ekran, 1GB LPDDR3 RAM, 1.1GHz Dört Çekirdekli yonga seti, 8GB dahili depolama alanı (32GB’a kadar microSD) olabilir. 2500mAh pil ve ön ve arka 5MP kameralara sahip. K10 ve K8’den farklı olarak, Android 6.0.1 Marshmallow’da çalışacak.

LG orta sınıf telefonların K Serisi’ni tamamlayan LG K3, 4.5 inç 480p (218ppi) ekran, 1GB LPDDR3 RAM, 1.1GHz Dört Çekirdekli yonga seti, 8GB dahili depolama alanı (microSD 32GB’a kadar) , 2MP ön kamera ve 5MP arka kamera ve çıkarılabilir 2,100 mAh pil. Benzeri şekilde tasarlanmış olan K4 gibi, K3 de Android Marshmallow OS üzerinde çalışıyor.

Sonunda Stylus 3, 5.7 inç büyüklüğünde 720p (258ppi) ekran, 3GB LPDDR3 RAM, 1.5GHz Octa-Core yonga seti, 16GB dahili depolama alanı (2TB’ye kadar microSD), 8MP ön kamera ve 13MP arka kamera, Çıkarılabilir 3,200mAh pil, hepsi ince 7.4 mm gövdeye sahip. Üstelik Android Nuga üzerinde çalışır, FM radyo özelliğine sahiptir ve adından da anlaşılacağı üzere kalem ile gelir.

Telefonların fiyat, pazar durumu ve çıkış tarihi detayları henüz açıklanmadı, ancak LG’nin CES’deki yeni serisi hakkında birkaç hafta içinde daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebiliriz.