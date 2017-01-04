LG Stylus 3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG‘nin CES 2017 kapsamında tanıttığı Stylus ismi verilen dokunmatik kaleme sahip modeli LG Stylus 3‘e ait teknik detaylar paylaşıldı. Daha çok orta segmentte yer alan bir telefon modeli olan Stylus 3, Android’in en güncel sürümü olan Nougat ile fabrikadan çıkıyor. Phablet klasmanına yaklaşan 5.7 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip. Bazı kullanıcılar bu kadar büyük bir ekranın daha kaliteli çözünürlüğe sahip olması gerektiğini düşünüyor ama başta da denildiği gibi, Stylus 3 orta segment bir telefon.

Samsung‘a rakip çıktı

İsminde de yer alan 3 rakamı, LG‘nin üçüncü nesil Stylus cihazlarına işaret ediyor. Samsung‘un senelerden beri büyük pay aldığı “stylus kalemli phablet” sınıfında boy göstermeye çalışan LG, Stylus 3 ile bunu başarmaya aday gibi gözüküyor.

MTK işlemci tercih edilmiş

Nedendir bilinmez, LG‘nin 2017 model K serisi tüm telefonları Qualcomm‘un Snapdragon işlemcileriyle güçlendirilirken Stylus 3‘te MediaTek işlemci tercih edilmiş. Özellikle ABD’de ve Avrupa’da satılan çoğu telefonda MediaTek işlemcilerin pek sevilmediği bilinen bir gerçek. LG Stylus 3‘te diğer çoğu orta sınıf telefonda olduğu gibi MediaTek 6750 kullanılmış.

Kimileri tarafından zayıf bir işlemci gibi gösteriliyor olsa da, 3 GB’lık RAM telefonun gayet akıcı çalışmasını sağlıyor. 16 GB’lık dahili hafızanın yer aldığı telefon, en azından başlangıçta tüm uygulamalarınız için yeterli kapasiteyi size sağlayacaktır. Eğer 16 GB yetmezse MicroSD yuvasından yardım alabilmeniz mümkün.

Pen Pop 2.0 ismi verilen LG‘ye özel bir teknolojinin de yer aldığı cihaz, notlarınızı aklınıza geldiği an hızlıca kayda geçirebilmenizi sağlıyor.

Cihazın fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.