LG Surround Ses Özelliğine Sahip Başlığını Tanıtacak

Bazen kulaklarınızın içinde veya üstünde bir şey olmadan müzik dinlemek istersiniz. İşte bu isteğe karşılık olarak LG yeni Tone Studio adındaki giyilebilir surround ses özelliğine sahip hoparlörünü tanıttı.

Yeni at nalına benzeyen giyilebilir cihazda bir adet dijitalden analoğa dönüştürücü ve DTS 3D surround ses teknolojisi bulunmakta. Cihaz kulak için kulaklıklar ve surround ses veren hoparlör olarak iki parçaya ayrılabiliyor. İsterseniz bunları ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz isterseniz iki cihazı da eşleyip kullanabiliyorsunuz.

Firma geliştirdikleri cihazın takılan kablosuz kulak içi kulaklıklarını şarj edebilen ilk kablosuz stereo cihazı olduğunu belirtmekte. Tabii ki cihazı şarj eden ayrı bir ünite de bulunmakta. Ayrıca gelen aramaları, ses komutları ile cevaplayıp, reddedebiliyorsunuz.

Birkaç hafta içerisinde yapılacak olan CES fuarında bu ve bunun gibi cihazları görme şansımız olacak. Tone Free’nin cazibesine kapılan okuyucularımız, fuara gidemese bile birkaç ay içerisinde teknoloji mağazalarında cihazı bulabilirler.