LG’nin Havada Duran LG PJ9 Hoparlörü Ortaya Çıktı

CES 2017 fuarı yaklaştıkça teknolojinin dev markaları bir bir tanıtım yapacağı ürünleri açıklamaya başladı. Genel olarak CES 2017 kapsamında tanıtılacak olan akıllı telefon serileri merakla beklense de bunun dışında fuarda farklı birçok teknolojinin de duyurulacağı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada CES 2017 kapsamında en fazla ürün tanıtımı yapacak olan markalardan birisinin de LG olacağı ortaya çıktı. Daha çok akıllı ev elektroniği konusunda yeni ürünler tanıtacağı açıklanan markanın tanıtım yapacağı ürünleri arasında en ilgi çekeni ise LG PJ9 olacak gibi. Aslında bir ses sitemi olarak gösterilen LG PJ9 serisinin özellikleri ve tasarımı markanın şimdiden gündem olmasını sağladı.

LG PJ9 Havada Süzülen Bir Hoparlör olarak Dikkat Çekiyor

Aslında bir hoparlörün CES fuarında çok fazla öne çıkmayacağını düşünebiliriz. Ama LG tam da bunu değiştirmek için yeni bir ürün sunuyor. Daha önce benzerine çok fazla rastlanılmayan hoparlörün özellikleri de alanının iyi ürünlerinden biri olacağını gösteriyor. İşte LG PJ9 serisinin merak uyandıran özellikleri.

Havada Duran Kablosuz Hoparlör Teknolojisi

LG PJ9 ürününü öne çıkaran özelliği hoparlörün havada durması. İlk etapta şaka gibi gelse de LG’nin bu serisi gerçekten havada duruyor. Manyetik bir stant ile beraber gelen hoparlörün bu sayede sadece stant bölümünün üzerinde belli bir miktar havada durabiliyor.

Üstelin hava salınımı ve manyetik alan içerisinde ses kalitesinin bozulmaması için LG PJ9 hoparlörünün dengeli aktif antenlerle donatıldığını da söylemek gerekiyor. Hem anten sisteminden hem de manyetik alan sisteminden kazanç sağlamak için kullanılan yeni teknoloji kapsül şeklinde mini tasarımıyla da beğeni topluyor.

Pil Süresi Ve Şarj Durumu

LG PJ9 serisi hoparlörlerin hem kablosuz olması hem de havada salınım yaparak kullanım yapması serinin pil durumunu gündeme getirmekte. Zira sadece bu özellikler bile pil süresi konusunda kafaları karıştırmaya yetiyor.

Hemen belirtelim LG’nin bunun içinde yeni bir teknolojisi var. LG PJ9 serisinde güçlendirilmiş pil sayesinde 10 saate kadar pil kullanımı sunulmakta. Ekstra olarak bir diğer ayrıcalık ise pil sensörleri. Cihazın içerisinde yer alan pil sensörleri sayesinde pilin azalmaya başlaması durumunda kapsül hoparlör manyetik standın üzerine kendiliğinden iniyor. Stant üzerinde ise LG PJ9 yine kablosuz olarak şarj olabilmekte.

Suya Ve Toza Karşı Dayanıklı

Son olarak LG PJ9 serisinin dayanıklılığı konusunda yeni özelliklerin belli olduğunu belirtelim. LG’nin bu üründe suya ve toza karşı dayanıklı tasarım sunduğunu belirtmek gerekiyor. 30 dakika boyunca 1 metre suya kadar dayanıklı olan serinin ayrıca toza karşıda dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

CES 2017 fuarında tanıtımı yapılması beklenen yeni seri hoparlörlerin tanıtımının yapılacağı tarih CES fuarı olarak gösterilse de ürünün çıkış tarihi konusunda net bilgi yer almıyor. Bunun dışında ise fiyat konusunda da net bilgiler olmadığını da söylemek gerekiyor. Hem akıllı telefonları hem de yeni ev eşyaları teknolojilerini tanıtacak olan LG’nin ürünlerinin fiyat açıklaması için ise tanıtımları beklemek gerekiyor.