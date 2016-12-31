Microsoft Surface Pro 5 Ortaya Çıkmaya Başladı

Son yıllarda Apple ile rekabete girmeye başlayan teknoloji devi Microsoft özellikle Apple’ın MacBook ve iPad modellerini geride bırakmak için tablet teknolojilerine yönelmeye başladı. Markanın bu alanda en başarılı modelleri ise Surface Pro serisi olarak karşımıza çıkmaya başladı. Şimdilerde ise Surface Pro 5 iddiası gündemde.

Surface Pro 5 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Apple’ın yeni iPad Pro atağına karşı Microsoft tarafından piyasaya sürülmesi beklenen yeni modelde yer alacak özellikler için ise ilk iddialar gündeme gelmeye başladı. İlk olarak Surface Pro 5 modeli ile seriyi yenileyecek olan markanın sunacağı özelliklere bakalım.

Yeni Ekran Teknolojisi Gelebilir

Ekran teknolojisi konusunda zaten bir önceki seri olan Surface Pro 4 serisinde markanın oldukça olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu biliyoruz. Surface Pro 4 modelinde 2736 X 1824 çözünürlük değeri ve 267 ppi değerinde 12.3 inç ekran barındıran tablet modelinin ekranı oldukça yeterli gösteriliyordu. Hatta modelin tercih edilmesinde de yeni ekran teknolojisinin bir hayli etkisi olmuştu. Muhtemelen 2017 ilk çeyreğinde göreceğimiz yeni Surface Pro 5 modelinde ise ekran konusunda çok daha gelişmiş bir teknolojinin kullanıcılara sunulacağı düşünülüyor.

Çözünürlük değeri olarak 4K çözünürlük barındıracağı iddia edilen ekranların ekran boyutu konusunda ise yine 12,3 inç olması ekstra olarak farklı bir ekran modeli daha da kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Akıllı Kalem Desteği Değişebilir

Surface Pro serisinin en sevilen yönlerinden birisi tabi ki serinin akıllı kalem desteği. Yine bir önceki seriden örnek verecek olursak Note serilerinden görmeye alışkın olduğumuz birçok akıllı kalem teknolojilerini kullanıcılara sunan Surface Pro serisinde ekran kapalı durumdayken not alma, uygulamaları kalem ile yönetme, çizim modu gibi birçok ayrıcalık yer alıyordu.

Surface Pro 5 serisinde ise akıllı kalem sistemlerinin daha da geliştirilmesi bekleniyor. İlk olarak manyetik şarj desteği gündemde. Yani artık akıllı kalemlerle kablosuz bir şekilde manyetik şarj desteği alabileceksiniz. Haliyle artık S-Pen deneyimi de çok daha üst düzey olacak.

Teknik Özellikleri Belli Mi?

Surface Pro 5 modeli hakkında merak edilen bir diğer nokta ise yeni seride ne gibi teknik özelliklerin yer alacağı. Eski seride 4 GB Ram ve Intel M işlemciler yer alıyordu. Şu an için çok fala detay belli olmasa da serinin en azından 6 GB Ramli modellerinin bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni seride hızlı şarj desteği ve yeni kablosuz bağlantı teknolojilerinin de yer alması beklentiler arasında.

Bunun dışında geri kalan detaylar için ise Microsoft tarafından yapılacak olan tanıtımı da beklemek gerekli. Teknik özellikler ancak bu şekilde netlik kazanacak gibi.

Çıkış Tarihi

Surface Pro 5 çıkış tarihi için iPad’e rakip bir model olduğundan dolayı 2017 yılının ilk çeyreği gösteriliyor. Fakat yine de yeni tablet modellerinin kesin çıkış tarihi konusunun da netlik kazanmamış olduğunu belirtelim.