Mirabok ile Akıllı Telefonlar Bilgisayara Dönüşüyor

Fransa menşeli Miraxess girişimi, bu hafta Las Vegas‘ta başlayan CES 2017 fuarı kapsamında Mirabook isimli ürününü görücüye çıkardı. İlk bakışta herhangi bir dizüstü bilgisayardan ayıramayacağınız bu cihaz, aslında bir akıllı telefon aksesuarı!

Telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra cebinizdeki uygulamaları 13.3 inçlik 1080p ekran üzerinde çalıştırmaya başlayabiliyorsunuz. Tabii bunları yaparken touchpad ve klavyeyi kullanabilmeniz de mümkün oluyor.

Aslında bu tür akıllı telefon aksesuarları çok da yeni sayılmaz. Ancak Mirabook isimli bu cihaz, emsalleri arasından sıyrılmasını sağlayacak bazı özelliklere sahip.

Benzersiz avantajlara sahip

Bunlardan ilki, Mirabook ilk kez HDMI ve USB Type-C çıkışını bir arada bulundurmayı başaran bir model. Bu sayede cihazınızı Mirabok’a bağlamak için iki farklı alternatifiniz oluyor. Ayrıca telefonu bağlamak için kullanabileceğiniz USB kablosu, Mirabook‘ta dahili olarak bulunuyor. Tek yapmanız gereken ihtiyaç duyduğunuz an bu kabloyu çekip telefonu bağlamak. Hem HDMI, hem USB-C çıkışının olması sayesinde dilerseniz iki farklı cihazı da Mirabook‘a bağlayabiliyorsunuz.

Üretici Miraxess‘in açıklamasına göre bu alet alüminyumdan imal edilen bir kasaya ve 24 saat boyunca aktif kullanıma izin veren bataryalara sahip. Üst düzey ses çıkışı veren hoparlörler ve SD kart yuvası da cabası. Bu SD kart yuvası sayesinde telefonunuzun hafızasını geçici olarak genişletebilmeniz mümkün.

Fiyatı açıklandı

Mart ayında 299 € ücret mukabilinde tüketiciyle buluşması beklenen ürün, şuan için yalnızca Continuum özelliğine sahip Windows 10 cihazlarla uyumlu çalışıyor. Yani şuanda Android ve iOS kullanıcıları için uygun bir ürün değil.