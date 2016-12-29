Moto G4 Plus İçin Nougat Güncellemesi Başladı

Bu yılın ilk aylarında tanıtılan Moto G4 Plus, ülkemizde pek yaygın olmasa da yurtdışında hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşmayı başaran bir model. Orta segmente hitap eden özelliklerine rağmen telefonu geliştiren Lenovo ve Motorola mühendisleri, bu cihaza verdikleri desteği kesmiş değiller. Özellikle bugün Techdroider isimli sitede yer bir alan haber, telefon üreticisinin müşterilerine ne kadar değer verdiğini bir kez daha gösterdi. Habere göre Android 7.0 Nougat güncellemesi Moto G4 Plus‘lara OTA yoluyla dağıtılmaya başlandı.

Aynı haberde güncellemenin ilk etapta Hindistan’daki kullanıcılar için yayınlandığı da belirtildi. Bu da Hindistan dışındaki ülkelerde yaşayan Moto G4 Plus kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor. ABD’de yaşayan ve telefonu GSM operatörlerinden satın alan müşteriler daha da fazla bekleyecekler, çünkü operatörlerin güncellemeyi onaylaması gerekecek.

Tahminlere göre 2017’nin ilk aylarında dünya genelindeki tüm Moto G4 Plus modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtılacak. Bu süre zarfında güncellemeyi almak için beklemekten başka yapılacak bir şey ne yazık ki yok.

OTA güncellemesi nedir?

Telefonun Ayarlar > Hakkında > Yazılım güncellemesi bölümünden kolayca indirilebilen güncellemelere OTA (On the Air) denir. Diğer güncellemelerin aksine .IMG uzantılı dosyaları indirip telefonun hafızasına atmanız, daha sonra recovery bölümünden yüklemeniz gerekmez. OTA güncellemesini almak için tek yapılması gereken güçlü bir WiFi ağına bağlanmak ve telefonun şarjının dolu olmasını sağlamaktır.