Motorola Moto G4 Android Nougat Güncellemesi Bu Ay Geliyor!

Motorola Moto G4 ve G4 Plus akıllı telefonlar nihayet geçen ay Nougat güncellemesine başladı. Güncelleme şimdiye kadar Asya’da piyasaya sürülürken, şirket şimdi Avrupa birimlerinin bu ay bunu alacağını açıkladı.

Şirketin Alman kolu, bir tweet’te Moto G4‘ün bu ayın sonlarına doğru bu güncellemeyi almaya başlayacağını söyledi.

Kesin bir tarih açıklaması yapılmadığını belirtelim. Ayrıca, standart Moto G4‘ün yanında güncellemeyi almamamız için herhangi bir neden görmüyor olsak da, Moto G4 Plus paylaşılan tweet’te belirtilmedi. Ama biz geleceğini düşünüyoruz.

Güncellemeyi akıllı telefonunuzda açtıysanız, Ayarlar -> Telefon hakkında bölümüne gidin ve bir sistem güncellemesi için manuel olarak kontrol edin. Sorunuz olursa aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere ve diğer Motorola kullanıcılarına iletebilirsiniz.