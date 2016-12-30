Motorola Moto X (2017) Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon sektörüne hızlı bir giriş yapamasa da şimdilerde hızlı bir yükseliş yakalayan Motorola Moto serisi akıllı telefonlar artık Lenovo markası altında çalışıyor. Özellikle son dönemde Moto Z ve modları ile yeniden gündeme gelen markanın şimdilerde ise yeni seri bir akıllı telefonla daha geleceği ortaya çıktı. Motorola Moto X için yeni model olarak gösterilen yeni seri telefonun ise özellikleri belli olmaya başladı.

Motorola Moto X Özellikleri Şaşırtacak

Şimdilerde yeni yeni detayları ortaya çıkmaya başlayan Motorola Moto X serisinin özellikleri ise merak konusu olmaya başladı. İşte belli olan ilk detaylar.

Tasarım Ortaya Çıktı

Tasarım konusunda serinin devam niteliğinde olacak olan yeni model aslında bizlere Moto Z serisini de andırmakta. Özellikle oval çerçeve kenarları ve ana Home tuşu bölümü dışında geniş bir ekran oranı gibi özellikler ile beraber Motorola Moto X (2017) modeli şimdilerin beğenilen telefonlarından biri olan Moto Z serisini pek aratmayacak gibi. Yayınlanan görsellerde ise dikkat çeken bir diğer detayın tasarım konusunda biraz daha kalın bir telefon olduğunu da belirtelim.

Tabi şunu da unutmamak gerekiyor Motorola son dönemde özelleştirilebilir telefon alanına yönelmeye başladı ve arka kapağa takılan modlar ile telefon özelleştirmelerini kullanıcılara sunmaya başladı. Haliyle bu tasarıma bakacak olursak modlar için yeni bir telefon daha geldiğini de söyleyebiliriz.

Motorola Moto X Teknik Detayları

Telefonun tasarım görselleri ile beraber belli teknik detayları da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle çok merak edilen konulardan biri olan hızlı şarj desteği için herhangi bir USB Type-C modunun bulunmaması telefonun aslında beklenenden düşük özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Tabi bir kez daha hatırlatalım özel modlar ile bu durum değişebilir. Zira sadece modlara özgü bir model ile de karşılaşma ihtimalimiz var. Kalınlık konusunda gerçekten eski serilere göre çok daha kalın bir model görüntülere yansımış durumda.

Fakat kulaklık girişlerinden tutun, şarj girişlerine kadar değişiklikler yapılması telefonun çok daha fala özelleştirilmiş modlar ile beraber geleceğini de gösteriyor. Tüm bunlarla beraber orta segment üyesi olması beklenen serinin 2 veya 3 GB Ram miktarı ile gelebileceği belirtilmekte. Fakat bunun dışında özellikle teknik detay konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor.

Çıkış Tarihi

Dediğimiz gibi Motorola Moto X için henüz resmi olarak ya da kaynaklardan açıklanan yeni özellik detayları pek fazla yok. Daha çok tasarımına ilişkin detayları ortaya çıkan telefonun çıkış tarihi konusunda ise CES 2017 fuarının gösterildiğini belirtelim. Son render videolarının yayınlanması ve çıkış tarihi öncesinde ana tasarımının ortaya çıkması da telefonun CES 2017 fuarında tanıtılması ihtimallerini güçlendirmekte.