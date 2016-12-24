Motorola Moto X Style için Android 7.1.1 Nougat Geliyor

Motorola Moto X Play‘in çalışmaya başlamasıyla birlikte Android 7.1 Nougat GFXBench’te birkaç hafta önce görüldü ve Android 7.1.1 ile Moto X Style, benchmarking web sitesinde de görüntülendi ve güncellemenin şu anda test edildiğini ve rulo haline getirilebileceğini belirtti. Yakında daha detaylı bilgilerle birlikte güncellemenin de gelmesi bekleniyor.

Ne yazık ki, iki cihazın hangisinin Nougat‘ı ilk önce alacağı ve daha da önemlisi, tam olarak ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgi yok. Şimdiye kadar Motorola, Nougat güncellemesini, şirketin planlarını açıklayan Moto Z ve Moto G (4. Gen) akıllı telefonlara dönüştürdü. Türkiye’de Motorola cihazların kullanım oranları da git gide artmaktadır.

Son dönemlerde oldukça popüler ve iddialı telefonlarını Türkiye’de satışa sunan Motorola; Dünyanın en ince telefonunu da satış sunmuştu.