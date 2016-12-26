Muhtemelen adını ilk kez duyacağınız telefon modelleri

Akıllı telefon pazarının büyük oyuncularını artık hemen herkes biliyor. Dünyanın en iyi ve başarılı telefon modelleri aralarında Apple, HTC, Samsung, LG, OnePlus ve Huawei gibi telefon üreticilerinin bulunduğu bir grup şirket tarafından üretiliyor. Peki ya Batı ülkelerinde yaygın olmayan cep telefonu üreticilerini tanıyor muyuz? Evet, ABD ve Avrupa‘da yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasalar da uzaklarda bir yerlerde gerçekten kaliteli modeller de tüketicilere sunuluyor. İşte bu telefon modellerinden bazıları…

Fairphone 2

“Fair” kelimesi İngilizce’de “Adil” anlamına geliyor. Fairphone da bir manada “Adil telefon” demek. İngiltere’de satışa çıkan bu telefonun en şaşırtıcı özelliği sahip olduğu üstün donanımı değil, telefonun üretim aşamasında tamamen etik bir şekilde toplanan materyallerin kullanılması. Üretim aşamasında işçilere adil bir ücret ödeyen şirket, telefon yapımında kullanılan ham maddelerin de çatışmaların yaşanmadığı bölgelerden temin edildiğini öne sürüyor. 32 GB dahili hafıza, 4G desteği, Qualcomm Snapdragon 801 işlemci, Android 5.1 yazılımı ve 5 inçlik 1080p ekranıyla gayet kullanışlı olan telefon aynı zamanda modüler bir yapıya sahip. Fiyatı ise 529.38 Euro.

Wileyfox Swift 2 Plus

Hem tasarımı, hem de donanım özellikleriyle üst düzey bir telefon gibi duruyor olsa da Wileyfox Swift 2 Plus‘ın fiyatını öğrendiğinizde çok şaşırmanız işten bile değil. Daha çok İngiltere‘de yaygın olarak kullanılan bu model 5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekrana sahip. 32 GB dahili hafıza, 16 MP kamera ve orta seviye Qualcomm Snapdragon 430 işlemci de telefondaki yerini almış. Wileyfox isimli girişimci firmanın ismini yeni duyuruyor olması, telefonun fiyatına göre ucuz olmasının en temel sebebi. Bu yüzden cihaz yalnızca 189 Sterlin ücretle satılıyor.

Yotaphone 2

Başlıkta ifade ettiğimiz gibi, muhtemelen adını daha önce hiç duymadığınız markalar arasında Yotaphone muhtemelen yer alıyordur. Özgün tasarımı ve sıra dışı bir yenilik olarak çift ekranlı kasa yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yotaphone 2, Rus menşeli bir telefon. Ön tarafta 5 inçlik Full HD ekrana sahip olan telefonun arkasında e-mürekkep teknolojisine sahip ikinci bir ekran konumlandırılmış. Belli uygulamaları bu ikinci ekran üzerinde çalıştırarak 2500 mAh’lık bataryadan tasarruf edebiliyorsunuz. Özellikle e-kitap okumayı sevenler için kesinlikle ideal. Ama dilerseniz Facebook, Twitter, RSS beslemeleri, mesajlar gibi uygulamaları da pili tüketmeden bu ekrandan görüntüleyebilmeniz mümkün.

Telefonda 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 2.2 GHz hızında Snapdragon 801 işlemci mevcut.

Lumigon T2 HD

Danimarkalı akıllı telefon üreticisi Lumigon, daha çok zengin müşterileri tatmin edecek şıklıkta tasarımlarıyla biliniyor. T2 HD ismini verdiği yeni bir modeli geliştiren şirket, vaat ettiği lüks ve ihtişamlı görünümü sunmayı başarmış. Üstelik tasarımının yanı sıra donanım özellikleri de fena sayılmaz. Suya ve toza karşı dayanıklı T2 HD‘nin 4.3 inçlik ekranı 720p çözünürlüğe sahip. 1.7GHz hızındaki Snapdragon işlemcisi ve 2 GB RAM de telefonda mevcut. Ancak 13 MP kamera, 128 GB dahili hafıza gibi üstün özelliklerinin yanında Android 4.4 KitKat işletim sisteminin kullanılması biraz eğreti duruyor doğrusu. 4449 Danimarka Kronu ücretle satılan telefon, TL ile yaklaşık 2 bin 200 lira gibi bir fiyata sahip. Danimarka, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde satılıyor.

Karbonn Titanium Octane Plus

Yalnızca Hindistan ve Çin pazarlarında faaliyet gösteren Karbonn firması, uzun yıllar boyunca ürettiği uygun maliyetli cep telefonlarıyla bilindi. Ancak şimdilerde daha üst seviye telefon modelleri geliştirmeye başlayan şirket, özellikle Hindistan‘da hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşmayı başarmış durumda. Sekiz çekirdekli 1.7GHz hızında MediaTek işlemcinin bulunduğu cihazda 2 GB RAM mevcut. Arka kamerada ise 16 MP‘lik bir lens bulunuyor. 16 GB dahili hafıza ve 32 GB microSD desteğinin yanı sıra Android 4.4.2 işletim sistemi de telefonun diğer özelliklerinden.

Ulefone Power

“Telefonu kullanırken bir süre sonra sürekli priz aramak zorunda kalmayayım” diyorsanız, Ulefone sizin için ideal bir cep telefonu geliştirdi: Ulefone Power!

Ekranı 5.5 inç büyüklüğündeki bu şık tasarımlı telefon, arka tarafta parmak izi okuyucu sensörüne sahip. Android 5.1 işletim sistemi, 3 GB RAM, 64 bit sekiz çekirdekli işlemci de telefondaki yerini almış. Fakat en can alıcı özelliği, sahip olduğu tam 6,050 mAh büyüklüğündeki bataryası. Hem tasarım yönünden tatmin eden, hem de batarya ömrüyle diğer telefonları sollayan bu telefon farklı renk seçeneklerini (mavi, ahşap görünümlü metal ve beyaz) de müşterilerine sunuyor.