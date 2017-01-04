New BlackBerry DTEK70 (Mercury) Göründü

Yeni BlackBerry DTEK70 (Mercury) modeli olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdı. Sızıntı – bir Weibo formu şeklinde – cihazın siyah renkli varyantını hem önten hem de arkasından gösteriyor.

Cihazın önü, bu görüntüler tarafından açığa çıkarıldı; Aralık ayında ortaya çıkan canlı görüntünün şimdi çıkan görüntü ile hemen hemen aynı çizgide.

Cihazın arkasına gelecek olursak, sol üstteki büyük arka kamera modülünü görebilirsiniz. BlackBerry logosu belirgin bir şekilde ortada oturuyor.

Teknik özelliklerine gelince, Weibo sonrası 4.2 inç ekran, Snapdragon 625 SoC, 3GB / 32GB bellek yapılandırması ve 3.400mAh pil bulunuyor. Mesaj ayrıca, telefonun 4 Ocak’ta (bugün) resmi hale getirileceğini belirtti.