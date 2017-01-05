Nextbit Robin Şimdi Amazon’da Sadece 139 dolar

Bulut merkezli Nextbit Robin akıllı telefonu, bir Kickstarter kampanyası olarak başladı. Çok başarılı bir kampanya olduğu söyleniyor. İlk olarak 349$ olarak satışa sunulan cihaz bu fiyatla bile oldukça iyi bir satış elde etti. Daha sonra 299$’a düşürülen fiyatı başarısının devamını getirdi. Şimdi ise sadece 139$ fiyat etiketi ile amazon’da satışa sunuldu.

Eylül 2015’te satışına başladı ve başarılı bir şekilde 16 Şubat 2016’ya kadar sevkiyatı devam etti. O zamandan beri, bulut depolama ürünleriyle alışılmışın dışında bir telefon olmayı başardı. Fiyatı istikrarlı bir şekilde düşüyor.

Nextbit Robin şimdi Snapdragon 808 SoC ile destekleniyor. Sözü edilen bulut yedekleme anlaşması hoş bir muamele, ancak sürdürülebilir değil. Bununla birlikte, 139 dolardaki Robin’in en yeni Amazon fiyatı onu uygun fiyatlı telefonlar kategorisinde iyi bir konuma taşıyor.

Snapdragon 808 SoC yongasetinin yanı sıra, diğer özellikleri, 3GB RAM, 32GB dahili ve 100GB bulut depolama alanı ve 13MP çift LED kamerası bulunuyor.

Ayrıca, Nextbit‘in henüz destek çabalarından vazgeçmediğini de belirtmek iyi bir haber. Aslında Robin için bir Android 7.0 Nougat beta, Kasım 2016’dan beri test aşamasında ve yakında bu güncellemeyi de alacağa benziyor.