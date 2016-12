Niantic Yeni Bir Bileklik Üzerinde Mi Çalışıyor?

Henüz bir kesinlik yok ama Niantic firmasının Nex+ Ingress Band adında özel bir bileklik üzerinde çalıştığına dair iddialar bulunmakta.

Herkes Pokemon GO oyununu Apple Watch için beklerken, ki Niantic’in bunu yeni yılda duyurması bekleniyor, firmanın yeni bir akıllı bileklik üzerinde çalıştığı haberleri geldi. Yeni bilekliğin hem aktivite takip cihazı hem de oyun için geliştirilmesi beklenmekte. Oyun için geliştirilmesi bekleniyor çünkü bilekliğin Pokemon Go Plus gibi çalışması bekleniyor.

Niantic’in bu cihazı gelecek ay sunması beklenmekte. Nex+ Ingress Band ismindeki bu akıllığı bilekliğin 5 adet küçük dokunmaya duyarlı ekranlardan ve çok renkli LED lerden oluşacak. LED’ler uyarılar için istenildiği gibi ayarlanabilecek. Firmanın geliştirdiği akıllı bilekliğin Ingress ve Pokemon GO olarak iki modelinin olması bekleniyor.

Pokemon GO oyuncuları oyunu Apple Watch cihazlarına gelmesini bekliyor fakat Niantic kendi Pokemon GO oynatabilen akıllı bilekliği ile daha çok kar edeceğe benziyor. Tabii Apple Watch sahiplerinin de bu bileklikleri alması olası.