Nokia P Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Şimdilerde Apple ile girdiği patent mücadelesi ile gündeme gelen telefon devi Nokia, patent davalarının dışında bir yandan da akıllı telefon sektörüne geri giriş çabaları içerisinde. Bu noktada kendi markası adı altında yeniden akıllı telefon üretimine başlayacak olan Nokia’nın akıllı telefon modelleri ise bir bir ortaya çıkmaya başladı. Sadece tek bir model akıllı telefon ile geri dönüş yapacağı artık kesinleşen markanın ilk olarak Z2 akıllı telefonları duyurulmuştu. Hemen arkasından ise şimdilerde Nokia P akıllı telefonları hakkında belli başlı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Nokia P Üst Segment Akıllı Telefonlar Arasında Mı Yer Alacak?

Yavaş yavaş tüm detayları belli olmaya başlayan Nokia’nin bir başka serisi Nokia P modeli için artık belli başlı özelliklerde ortaya çıktı. Tıpkı Z2 serisinde olduğu gibi yeni özellikleri ortaya çıkmaya başlayan telefonun belli olan detayları da merak konusu. Peki, ilk bilgilere göre Nokia P akıllı telefonlarında ne gibi özellikler yer alacak? Telefon üst segment üyesi mi? Daha detaylı olarak bakalım.

Çözünürlük Kalitesi Konusunda Yeni Çözümler

Nokia P ile beraber akıllı telefon girişini yapacak olan markanın ilk olarak ekran çözünürlüğü konusunda yeni çözümler sunacağı düşünülüyor. Nokia P modelinin ekran boyutu konusunda henüz net bilgiler yok. 5.5 inç veya 6 inç olması beklense de kesin bilgilerin bulunmadığı ekran boyutunun yanı sıra çözünürlük değeri konusunda ise markanın QHD çözünürlüğü sunması bekleniyor. 2K olarak geçen çözünürlük değeri ile beraber çözünürlük değeri konusunda markanın oldukça olumlu sonuçlar sunması da bekleniyor.

Üst Segment Teknik Özellikler İle Beraber Gelecek

Telefonun merak edilen detayları konusunda markanın teknik özellikleri de bir hayli dikkat çekmekte. Teknik özellikler konusunda ise markanın belli olan detaylara göre oldukça yüksek bir işlemci değeri sunması bekleniyor.

İşlemci teknoloji konusunda şu an için en yüksek performansı veren serilerden biri olan Snapdragon 835 serisi işlemcilere yer vereceği belirtilen Nokia P akıllı telefonlarının bunun dışında şu an akıllı telefonlarda en yüksek Ram miktarı olarak bilinen 6 GB Ram miktarının da telefonda yer alacağı da belirtiliyor. Hem işlemci teknolojisi konusunda hem de Ram bellek konusunda oldukça olumlu teknolojiler sunan markanın teknik özelliklerinin ne zaman doğrulanacağı ise merak konusu.

Kamera Konusunda Bekleneni Verebilecek Mi?

Kamera konusunda ise telefonda Carl Zeiss lenslerine yer verilen 23 megapiksel arka kamera sunulacak. Arka kamerası konusunda oldukça olumlu sonuçlara vereceği düşünülen akıllı telefonun bunun dışında ön kamerası konusunda da yeni birçok teknoloji sunması da bekleniyor. Ön kamera konusunda ise Nokia P serisinde 8 megapiksel öne kamerasının yer alacağı da belirtiliyor. Fakat kamera teknolojilerinin ne kadar yüksek ve ne kadar farklı teknolojiler sunacağı ise merak konusu.

Çıkış Tarihi Net Değil

Tüm bunlarla beraber Nokia P akıllı telefonlarının çıkış tarihi ise merak konusu. Henüz kesinlik kazanması da telefonun 2107 yılı içerisinde tanıtılması ve yine 2017 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi de bekleniyor. Tüm bunlarla beraber Mobil kongrede tanıtılması beklenen telefonun ne kadar ilgi göreceği ise merak konusu. Zira Nokia’nın geri dönüş telefonlarından biri olarak gösterilen modelin ne kadar ilgi göreceği Nokia’nın bundan sonraki serilere devam edip etmeyeceği belirleyecek gibi. Markanın açıklamaları da bu yönde seyretmekte.