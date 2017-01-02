Nougat’lı Galaxy S7 Active, GFXBench’te göründü

Samsung‘un geçtiğimiz yıl Haziran ayında tanıttığı Galaxy S7 Active modeli, darbelere karşı dayanıklı yapısı ve su geçirmezlik özelliğiyle yurtdışında hayli ilgi görmüştü. Ülkemizde kaba ve hantal görünümü nedeniyle pek tercih edilmeyen cihaz, uzun süredir Android 7.0 Nougat güncellemesini bekliyordu. Bugün SamMobile‘da yer alan habere göre nihayet beklenen gün geldi ve Android Nougat’la çalışan Galaxy S7 Active modeli GFXBench’in çevrimiçi veritabanında görüntülendi.

Yukarıda yer alan fotoğrafta, GFXBench isimli benchmark programının veritabanına SM-G891A model numarasıyla kayıt olan Samsung Galaxy S7 Active‘in teknik özellikleri yer alıyor. İşletim sistemi (OS) karşısında yer alan Android 7.0 yazısı, S7 Active‘in beklenen Nougat güncellemesini alacağına işaret ediyor.

Daha önce de Galaxy S6, Galaxy S7 ve Galaxy Note 5 modellerinin Nougat işletim sistemine sahip modelleri GFXBench’in veritabanında görüntülenmişti.

Ne yazık ki şuanda S7 Active kullanan herkes Nougat güncellemesini indiremiyor. Tıpkı Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge‘de olduğu gibi S7 Active modeli için de beta programına kayıtlı kısıtlı sayıda kullanıcıya Nougat sürümü dağıtılmış olabilir. Ve yine önceki güncellemelerde olduğu gibi Samsung cephesinde herhangi bir resmî açıklama yapılmış değil.

Ancak Güney Koreli teknoloji devinin bu Ocak ayı içinde Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modelleri için Android 7.1.1 Nougat sürümünü yayınlayacağı biliniyor. Kim bilir, belki Galaxy S7 Active de bu modeller arasındaki yerini alabilir.