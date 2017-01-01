Nvidia CES 2017 Fuarında Neleri Tanıtacak?

Çok kısa bir süre sonra düzenlenmesi beklenen teknoloji fuarı CES 2017 kapsamında ne gibi teknolojik ürünlerin tanıtılacağı ise merak konusu olmaya başladı. Akıllı telefonlar, yeni akıllı ev eşyaları, bilgisayarlar derken bu ekran kartları konusunda da yeni teknolojilerin tanıtılacağı ortaya çıktı. Bu noktada ekran artı devlerinden biri olan Nvidia markanınsın da fuara özgü ürünleri tanıtacağı ortaya çıktı.

Nvidia Yeni Teknolojileri Tanıtacak Mı?

Fuar kapsamında ne gibi yeniliklerin tanıtılacağı konusunda ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Nvidia ekran kartları için ise yeni tanıtımı yapılacak olan ürünler için 3 farklı iddia gündeme geldi. Peki bakalım Nvidia neler tanıtacak?

Yeni Ekran Kartı Sürümü İddiası

Bu noktada ilk dikkat çeken iddia yeni seri ekran kartları konusunda oldu. Nvidia tarafından henüz doğrulanmamış olsa da gelen ilk iddialara göre markanın yeni seri ekran kartlarının yeni versiyonunu tanıtacağı düşünülüyor. Nvidia’nın üst segment yeni ekran kartı serisi GTX 10xx serisinin mobil versiyonu yani laptoplar için yeni modeli Nvidia GTX 1050M serisinin tanıtılması beklentiler arasında.

GTX 1050M modeli tanıtılırsa eğer bu yeni ekran kart serisinin ise laptop bilgisayarlarda bir önceki seri olan 960M serisine karşılık geleceği düşünülüyor. Orta segment üyesi olan GTX 960 serisine denk gelecek olan modelin ne gibi ayrıcalıkları ya da yeniliklerinin bulunacağı ise henüz net değil. Zira henüz Nvidia’nın kesin olarak bu ürününü tanıtacağı bile net değil.

Yeni Oyun Konsolu İddiası

CES 2017 fuarında markanın yapacağı tanıtım iddiaları için ortaya atılan bir başka ihtimal ise yeni konsollar oldu. Daha önce oyun konsolları arasında yer alacağı açıklanan ve Nvidia Shield el konsolları ile oyun konsolu alanında markanın temsil edileceğini açıklayan Nvidia’nın CES 2017 fuarında da uzun süredir konuşulan yeni oyun konsollarının tanıtımının yapılacağı iddiaları var.

Üstelik oyun konsolu iddiasının GTX 1050M ekran kartları iddiasına göre daha çok öne çıktığını ve daha fazla konuşulduğunu da belirtelim. Fakat henüz bu konuda da yeni detaylar net değil.

Üst Segment Ekran Kartı Duyurusu Yapılabilir

Son olarak Nvidia için ortaya atılan bir diğer iddianın üst segment ekran kartları için yeni versiyon modeli olduğu belirtildi. Şu an için markanın piyasadaki en iyi modeli olarak gösterilen Nvidia GTX 1080 modelinin yenilenmiş ve güçlendirilmiş versiyonu olan Nvidia GTX 1080Ti yani Titan modelinin de tanıtılabileceği düşünülüyor. Muhtemelen Nvidia’nın piyasadaki en iyi modeli olacak olan serinin ne gibi özelliklere sahip olacağı da tanıtılırsa ortaya çıkacak elbette.

Fakat bu modelin tanıtımı yapılırsa modelin GTX 980 Ti serisine karşılık gelecek yeni nesil modeli olacağı iddia ediliyor. Tabi tüm bunlar için Nvidia’nın sadece yeni bir sürprizleri olduğunu doğruladığını fakat daha fazla detay vermediğini de belirtelim. Nitekim kısa süre sonra yapılacak olan fuarla beraber birçok teknoloji markasında olduğu gibi Nvidia’nın da yeni ürünlerinin gündem olacağı kesin.