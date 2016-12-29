Oculus The Eye Tribe Şirketini Satın Aldı

Sanal gerçeklik teknolojisinde Eye Tracking (göz yakalama) özelliğini kullanmaya çalışan tek firma Google değil, artık Oculus VR da var.

Facebook destekli sanal gerçeklik firması Danimarka menşeili The Eye Tribe firmasını satın aldı. The Eye Tribe firması akıllı telefonlar, tabletler ve PC’ler için gözle kontrol üzerine çalışan uygulamalar üretmekte. Şimdilerde gözle yönetme teknolojisi piyasada bulunan sanal gerçeklik başlıklarının en önemli özelliklerinden biri haline gelmek üzere.

Her ne kadar Oculus bu satın alımdan mutlu olsa da satın alma işlemi hakkında bilmediğimiz bir çok detay bulunmakta. Satın alma anlaşmasının ne kadara yapıldığı bilinmemekte, The Eye Tribe firmasının Oculus bünyesinde mi çalışacağı yoksa direk firmaya mı katılacağı bilinmemekte, en son olarak göz izleme teknolojisinin ne zaman sanal gerçeklik başlıklarına geleceği bilinmemekte. Satın alımın sanal gerçeklik teknolojisine yapacağı katkılar büyük. Danimarkalı firma özellikle Foveated Render teknolojisi üstüne de çalışmaktaydı. Bu teknoloji sanal gerçeklik başlığında izlediğiniz veya oynadığınız video veya oyundaki bütün alanı render etmek yerine sadece gözünüzün odaklandığı bölümü render ederek sanal gerçeklik performansını arttırıyor.