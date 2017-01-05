ODG R8 ve R9 Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Ortaya Çıktı

Sanal gerçeklik teknolojisinden hemen sonra şimdide artırılmış gerçeklik teknolojileri ön plana çıkmaya başladı. İlk olarak Apple tarafından deneneceği düşünülen artırılmış gerçeklik teknolojileri konusunda Apple’ın yeni seri akıllı telefonlarında yeni kamera sistemleri kullanması da bekleniyor. Fakat bunun dışında Microsoft gibi devlerde artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışmalar başlamış durumda. Bu noktada son olarak ise ODG R8 ve R9 AR serisi duyuruldu.

ODG R8 ve R9 AR Gözlüklerin Özellikleri Neler?

Artırılmış gerçeklik alanında CES 2017 fuarında tanıtılan gözlükler bu alanın en iyi ürünlerinden biri olacak orası kesin. Peki ODG R8 ve R9 AR gözlüklerin özellikleri neler?

Ticari Amaçlı İki Gözlük

Aslında Google’ın bir dönem denemelerini yaptığı yeni seri akıllı gözlüklerin benzerleri bir sisteme sahip olan R9 ve R8 akıllı gözlükleri ODG tarafından yapılan açıklamaya göre ticari amaç güden gözlükler. Bununla beraber içerisinde barındırdığı teknoloji ile beğeni toplayan serilerin sistem özellikleri ve tasarımlarında mini farklılıklarda dikkat çekmiyor değil. Fakat iki modelinde ortay yönü olan bir nokta var o da hem R9 serisinde hem de R8 serisinde yeni nesil Qualcomm Snapdragon 835 işlemcilerinin kullanılıyor olması.

ODG R9 İçin Beklenen Özellikler

CES 2017 fuarının dikkat çeken ürünlerinin başında gelen ODG R8 ve R9 AR serilerinde ilk olarak R8 akıllı gözlüklerinin özelliklerinden bahsedelim. Gelişmiş bir güneş gözlüğünü andıran tasarımı ile beğeni toplayacağı kesin olan modelin görüntü kalitesi 1080p yani Full HD çözünürlük değerine sahip. Bunun dışında 50 derece görüş açısı bulunan gözlükte 4K çekim yapmakta mümkün. 4K video modunda ise saniyede 60 kare gibi oldukça ideal bir değer sunuluyor.

Yani akıcı bir şekilde 4K video çekebiliyorsunuz. Tabi ki Full HD çekimlerde saniye başına hız biraz daha artıyor ve R9 ful HD çekimde saniye de 120 kare alabiliyor. Qualcomm Snapdragon 835 serisi işlemcilerle beraber gelecek olan model 128 GB dahili hafıza değeriyle beraber de beğeni toplayacak gibi. Ürünün satış fiyatı ise 18000 dolar olarak açıklanmış durumda.

ODG R8 İçin Beklenen Özellikler

ODG R8 ve R9 AR arasındaki tek fark aslında teknik özellikleri. Zira bu seride R9 50 derece görüş açısına karşın 40 derece görüş açısı sunuluyor. Ayrıca R8 modelinde Full HD çözünürlük değeri yok. Bunun yerine sadece 720p desteği veriliyor.

Buna karşın depolama alanı da düşürülen bir başka teknik özellik olarak dikkat çekmekte. R9 serisinde yer aşan 128 GB dahili hafıza bu seride 64 GB olarak karşımıza çıkmakta. Tabi ki özelliklerinin biraz daha düşük olması bu serinin fiyatının da haliyle biraz daha düşüş olması anlamına geliyor. Bu seri için açıklanan satış rakamı ise 1000 dolar. Tabi ki yine gözlük içerisinde Snapdragon 835 serisi işlemcilerin bulunması performans konusunda ekstra bir çözüm sunacaktır.