OnePlus 2’de Önemli Gelişme!

Üst segment modellerin rakibi olan OnePlus 2 için önemli bir gelişme ortaya çıktı. Cihaza 4.5G konusunda önemli bir güncelleme verildi.

4.5G Teknolojisi ile VoLTE desteği genel kullanıma sunuldu. Bu teknolojiyi operatör ve telefonlarında desteklemesi gerekiyor. İlk olarak telefonlarda VoLTE desteği bulunmalı. OnePlus 2’de bu desteği sunan cihazların arasına katıldı.

Pazara ilk çıktığı dönemde “Amiral Gemisi Katili” ismini alan OnePlus 2 için beklenen VoLTE desteği OxygenOS 3.5.5 sürümüyle birlikte cihaza eklendi. Telefonun önemli eksiklerinden biri olan VoLTE’de cihaza eklenmiş oldu.

OxygenOS 3.5.5 güncelemsiyle VoLTE desteğinin yanında uygulama kilitleme, oyun modu ve yeniden tasarlanmış ses ayarları telefona sunuldu.