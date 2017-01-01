OnePlus 3 Android Nougat Çıktı. İşte Yenilikler!

Akıllı telefon modelleri içerisinde en farklı yapıya sahip olan modellerden biri olarak gösterilen OnePlus 3 serisi akıllı telefonlar ilk çıktığı dönemlerde nadir 6 GB Ramli akıllı telefonlar arasında gösterilmişti. Aslında şu an bile teknik özellikleri ve Ram miktarı ile sektörün nadir görülen özelliklerine sahip olan akıllı telefon için en merak edilen konu ise güncelleme desteği olmuştu.

OnePlus 3 Android Nougat 7.0 Güncellemesini Aldı

Telefonun bu noktada Android Nougat güncellemesi alacağı da belirtilmişti. Nitekim beklentiler boşa çıkmadı ve OnePlus 3 için Android Nougat 7.0 yayınlandı. İşte tüm özellikler!

Yeni Bildirim Ve Menü Tasarımları

Bu noktada güncelleme ile beraber ilk olarak OnePlus 3’ün arayüz sisteminde değişimler yaşandı. Çok daha efektif bir arazyüz kullanımı sunan yeni güncelleme ile beraber değişen özelliklerden birisi de bildirim tasarımları.

Artık daha detaylı bildirim tasarımlarına sahip olacak olan modelin menü yerleşimleri de tıpkı bildirim tasarımları gibi değişen bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor. Hem menü tasarımı hem de bildirim çubuğunda artık daha detaylı bildirim gösteren yeni bildirim tasarımının güncellemenin ilk dikkat çeken detayı olduğunu da söylemek gerekiyor.

Çoklu Pencere Görünümü Ve Çok Daha Fazla Özelleştirme Ayarı

Gelelim yeni güncelleme ile sunulan bir başka ekstra özellik yani çoklu pencere moduna. Aslında Android Nougat güncellemesi ile beraber gelen çoklu pencere özelliği yeni işletim sisteminin bir nevi standart özelliklerinden bir tanesi.

Fakat OnePlus 3 üzerinde yer alan OxygenOS 4.0 ile beraber bu seride çoklu pencere modunun biraz daha özelleştirilebilir olduğunu da söylemek gerekiyor. Ayrıca çoklu pencere yerleşimlerini ayarlayarak aynı anda iki uygulama kullanabileceğiniz gibi artık menü çubuklarından bildirim menülerine kadar hemen hemen tüm özellikleri ayarlayabiliyor ve yerleşimleri de kendi isteğinize göre yapabiliyorsunuz.

Doğrudan Bildirim Yanıtlama

OnePlus 3 Android Nougat 7.0 güncellemesi ile beraber sadece görsel değişikliklerde gelmiyor elbette ki. Bunun dışında seriye birçok yeni ayar özelliği de geliyor. Bu noktada telefona en büyük işlevselliği katacak olan özelliğin ise anında bildirim yanıtlama özelliği olduğunu belirtelim.

Yani şöyle özetlemek gerekirse; ilk olarak yeni güncelleme ile beraber bildirim özelliğini çok daha detaylı hale getirebiliyorsunuz. Buna ek olarak yerleşimlerini de kendinize göre ayarladığınız bildirimlerinizi artık yeni güncelleme ile anında yanıtlayabiliyorsunuz. İsterseniz kilit ekranında bile bunu yapmak mümkün.

Durum Çubuğu İkon Değiştirmeleri, Uygulama Yerleşimleri ve İkon Düzenlemeleri

Son olarak OnePlus 3 için yayınlanan Android Nougat güncellemesinin artık durum çubuğu özelleştirmeleri sunduğunu ve uygulama yerleşimlerini de özelleştirdiğini söylemek gerekiyor. Bu sayede artık uygulamalarınızın menü ikonlarının tasarımlarını ve durum çubuğundaki yerleşimlerini değiştirebiliyorsunuz.

Ayrıca ikon düzenlemelerinin tıpkı diğer Android Nougat güncellemesi alan akıllı telefonlarda olduğu gibi artık dairesel olarak düzenlene bildiğini de belirtelim.

OnePlus 3 güncellemesinin ana özellikleri bu şekilde açıklandı. Bunun dışında OnePlus 3 Android Nougat 7.0 güncellemesinin şimdilik tüm OnePlus 3 akıllı telefonlar için yayınlanmadığını da belirtelim. Zira OnePlus yeni güncellemeyi bölge bölge yayınlayacağını da açıkladı. Bu nedenle şu an için tüm cihazlar güncelleme almadı. Tüm bunların dışında Android Nougat güncellemesinin tüm detaylarını öğrenmek istiyorsanız da yazımızı inceleyebilirsiniz.