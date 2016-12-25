Opera’da 50 Milyon Sevinci

Opera tarayıcısının Android platformunda veri tasarrufu sağlayan tarayıcısı Opera Max toplam kullanıcı sayısında 50 milyon rakamını geçtiğini duyurdu.

Sadece veri tasarrufu değil ayrıca sunduğu VPN özelliği ile kullanıcıların büyük ilgisini çeken tarayıcı 50 milyon kullanıcı sayısını geçmesi şerefine VIP adındaki yeni özelliğini duyurdu. Mayıs ayında yapılan açıklamada kullanıcı sayısı 10 milyondu. İnternetin yetersiz olduğu bölgelerde oldukça tutulan tarayıcının 6 ayda kullanıcı sayısını bu kadar arttırması şaşırtıcı bir şey değil.

Fakat bu kadar tutulan tarayıcının bir de kötü yanı bulunmaktaydı. Veri tasarrufu ve gizlilik özelliği kısıtlıydı. Tarayıcı belli bir süre hizmet verdikten sonra kullanıcılarından reklam izlemesini istiyordu. İşte yeni VIP özelliği burada devreye giriyor. VIP özelliği sayesinde artık kullanıcılar sınırsız bir şekilde tarayıcıyı kullanabilecekler. Opera Max tarayıcısının VIP özelliğinde kullanıcıya tarayıcıyı kullanırken değil şarj esnasında kilit ekranında reklam gösterimi yapılacak.