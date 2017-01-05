Oppo F1s Nougat’ın güncelleme durumu ve yayın tarihi

Oppo F1s sadece birkaç ay önce satışa sunuldu, ancak büyük ihtimalle Android Nougat güncellemesine asla sahip olmayacak. Oppo, Android 5.1 Lollipop‘la selfie odaklı F1’leri kullanıma sundu. Bu, Nougat’ın kullanıma sunulduğu sırada satışa sunulan bir telefonda 2 yaşında bir işletim sistemidir.

Oppo, F1’lerin Nougat güncellemelerini alıp almayacaklarına dair herhangi bir ayrıntı vermedi ancak yine şirketin cihazlarını güncellemediği biliniyor. Örneğin, Oppo Topluluk Forumu’nda bir temsilci, F1’lerin Marshmallow güncellemesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Oppo F1s Özellikleri

Oppo’nun selfie odaklı akıllı telefonu oldukça iyi özelliklere sahip. 5 inç boyutunda 720p ekran, Mediatek MT6755 işlemci, 3GB veya 4GB RAM, 32 veya 64GB depolama alanı, 13MP arka kamera ve 3075mAh pil. Selfie için ön tarafında 16MP’lik bir kamera var.

Oppo F1s Nougat güncellemesi: Ne bekliyor?

Oppo F1’lerin Android 7.0 Nougat‘a güncellenmesini beklemeyin. Şirket hala bir Marshmallow güncellemesi üzerinde çalışıyor, bu nedenle Nougat‘ın gelmeyeceği çok açık.

Oppo, sadece Android Sihirbazını R9 serisi ile tanıttı, bu yüzden önce bunun Android Nougat’ı alıp almayacağını görmek zorundayız. Gelecek sene Mart ayında piyasaya sürüleceği yönünde söylentilere yol açan Find 9‘un bir başka Oppo akıllı telefonu da Marshmallow’la çalışacak.

Tabii ki, Oppo‘dan bazı cihazlar zaten CyanogenMod desteğine sahipler ve Nougat’ı çalıştırabiliyorlar. Cihazlar OS’yi destekliyor ancak Oppo güncellemeye hazır değil ya da bunu yapmak için çok tembel.