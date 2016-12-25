Origin Kış İndirimleri Alınabilecek En İyi Oyunlar

Yılbaşına çok kısa bir süre kala her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da birçok üründe bir bir indirim haberleri gelmeye başladı. Bu alanda en yayın indirimler ise oyun sektörü içerisinde oldu. İlk olarak Steam, hemen arkasından bir diğer büyük oyun satın alma platformu olan Playstore derken son olarak Ubisoft’un oyuncularına özel hediye oyun paketleri sunduğunu biliyoruz. Ardı ardına oyun alanında indirimler yaşanırken bu alanda en başarılı uygulamalardan biri olan Origin için de kış indirimleri başladı. Origin Kış İndirimleri kapsamında ise birçok ünlü oyun serisi indirime girdi.

Origin Kış İndirimleri İle Tercih Edebileceğiniz En Çok Satan 4 Oyun

Origin Kış İndirimleri kampanyasının başlamasıyla beraber indirime girecek olan oyunlarda netlik kazanmış oldu. Peki, Origin kış indirimleri kapsamında indirime giren en iyi oyunlar hangileri? Hangi seriler tercih edilebilir? Daha detaylı olarak bakalım.

FIFA 2017

EA Games’in şüphesiz en iyi oyun serilerinden biri olan FIFA, futbol oyunları içerisinde açık ara en iyi oyun olarak öne çıkıyor. Bu sene 2017 versiyonu ile kullanıcıların karşısına çıkan oyunun yeni sürümüyle beraber de EA Games kazandığı liderliği kaybetmek istemediği için birçok yeniliği de kullanıcılara sunmuştu. En büyük yeniliği oyuna hikaye modu getirmek olan yapım yüksek fiyat aralığı nedeniyle ise eleştiri almıştı. Bu nedenle Origin Kış İndirimleri kapsamında da en fazla indirim yeni FIFA serisinde yapıldı. %50 oranında indirim alan oyun için en ideal fiyatlar elde edilmiş oldu.

İndirim Oranı: %50

İndirimsiz Fiyatı: 60 Euro

İndirimli Fiyatı: 30 Euro

Titanfall 2

Origin Kış İndirimleri kapsamında en büyük indirimleri alan bir diğer yapım ise sevilen serinin ikincisi olan Titanfall 2 oldu. Yine oldukça yüksek bir satış rakamına sahip olan serinin indirim oranı da kullanıcıları sevindirecek cinsten. Zira oyunun indirim oranı %50 olarak açıklandı. Bu oran bile aslında oyunun fiyatını oldukça makul rakamlara indirmekte.

İndirim Oranı: %50

İndirimsiz Fiyatı: 60 Euro

İndirimli Fiyatı: 30 Euro

Battlefield 1

İndirime girmesi merakla beklenen oyunlardan birisi de çok konuşulan Battlefield 1 oyunu olmuştu. Serinin yeniden birinci dünya savaşını konu alan yapımı olmasıyla beraber bu yılın en çok satan oyunları arasında da yer almayı başaran yapım indirim oranı olarak ise %40 indirim aldı. Origin Kış İndirimleri noktasında da en çok satılan oyun olarak şimdiye kadar dikkat çekmiş durumda.

İndirim Oranı: %40

İndirimsiz Fiyatı: 60 Euro

İndirimli Fiyatı: 35 Euro

Hemen belirtelim EA Games Origin Kış İndirimleri kapsamında Titanfall 2 oyunu ve Battlefield 1 oyununu bir paket içerisinde de sundu. Her iki oyunu da almak isteseniz paketin fiyatı ise Deluxe versiyonlar olarak 75 Euro.

Need for Speed Rivals

Origin Kış İndirimleri kapsamında indirimlere dahil edilen yarış oyunları içerisinde ise en başarılı olanı NFS serisinin son versiyonlarından biri olan Rivals oldu. Üstelik serinin indirimden sonraki fiyatının oldukça makul olduğunu da belirtelim. Oyuna uygulanan indirim oranı %50 miktarında.

İndirim Oranı: %50

İndirimsiz Fiyatı: 20 Euro

İndirimli Fiyatı: 10 Euro

Bunun dışında oyunlarda kış indirimleri bitmeden önce Steam üzerinde uygulanan indirimleri öğrenmek için bu yazımızı.

Yine Steam indirimleri sonrasında 20 TL altına düşen en iyi oyunları görmek için bu yazımızı

Son olarak Playstore kapsamında yapılan tüm indirimleri de görmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.