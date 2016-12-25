OurMine Grubu Geri Döndü

OurMine hacker grubu Google CEO’su Sunder Pichai, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg gibi isimlerin Twitter hesaplarını hackleyerek adını duyurmuştu. Daha sonra da LinkedIn ve MySpace sitelerini hacklemişti.

Suudi Arabistan’ta yaşayan bir grup hackerın oluşturduğu hacker grubunun hedefinde bu kez Marvel ve Netflix vardı. Marvel ve Netflix’e ait Twitter hesaplarını hackleyen grup sadece güvenliği test ettiklerini ve güvenlik konusunda kendileri ile irtibata geçilebileceğini belirten bir mesaj bıraktılar.

İlk önce popüler medya sağlayıcısı Netflix hesabını hackleyen grup bir kaç saat sonra da ünlü çizgi roman yayıncısı Marvel‘i hackledi. Marvel ve Netflix tarafından konu ile ilgili açıklama yapılmadı.