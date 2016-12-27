OurMine Bu Kez Sony Frimasını Hackledi ve Britney Spears’ı Ölü Gösterdi

Dün Britney Spears internette öldü dedikodusu çıkan ünlüler kervanına katıldı. Ünlü şarkıcının sahte ölümü ilk olarak hacklendiği apaçık belli olan Sony Music Global’in Twitter hesabından duyuruldu. Bir ünlünün ölümünün duyurulması bir çok soruna yol açabilirdi ama atılan iki tweete inanmak gerçekten zor.

Sony Music just got hacked and tweeted that Britney Spears has died. pic.twitter.com/k6rIg14Oa9 — Music News & Facts (@musicnews_facts) December 26, 2016

Sony firmasının Twitter hesabı son zamanların ünlü hacker grubu OurMine tarafından hacklendi. Ünlü hacker gurubu kendi reklamlarını yapmak için bir çok ünlü kişinin ve firmanın Twitter hesabını hacklemekteydi. Son olarak Marvel ve Netflix firmalarının Twitter hesaplarını hacklemişlerdi. Hackledikleri kişilerin kişisel bilgilerini çalmayan grup ele geçirdikleri hesaplara kendi maillerini bırakarak güvenlik zaafiyeti konusunda kendilerini arayabileceklerini belirtiyorlardı. Grup ilk defa asparagas bir haberin tweetini attı. Tabii ki bunu yine reklam için yaptıkları çok açık. Zaten daha sonra yine Sony’nin Twitter hesabında daha güvenli bir hesap için kendilerine başvurabileceklerini belirten mesajlar bıraktılar.