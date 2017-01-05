Panasonic fotoğraf dünyasına, Photokina 2016‘daki amiral gemisi Micro Four Thirds ILC, Lumix DC-GH5 hakkında bilgi sundu. Bugün şirket, en önemli unsur olarak gördüğümüz şeyi yapmak için tüm ayrıntıları ve ayrıca bir çıkış tarihi yayınladı. CES 2017’de kamera görücüye çıktı.

GH5’in çekirdeğinde, optik alçak filtre içermeyen, 20.3MP Canlı MOS sensörü bulunur. Yeni Venus Engine işlemcisi çözünürlüğü, rengi ve gürültüyü azaltmayı hedefliyor ve Panasonic‘e göre önceki modellere kıyasla 1.3 kat daha yüksek performans sunuyor.

Bunlar, 5-eksenli görüntü sabitleme (‘Dual IS 2’ desteği ile), çift UHS-II SD kart yuvaları ve tartışmasız en iyi kullandığımız büyük bir elektronik vizör ile hava koşullarına dayanıklı bir gövdeye yerleştirilmiş. Fotoğraflar 3.2″ tamamen dokunmatik ekran üzerinde de oluşturulabilir ve önceki pil ile aynı pil kullanılmış. Cihazı her şarj ettiğinizde yaklaşık 410 çekime kadar dayanacak kapasitede.

GH5, 480 fps’lik bir hız ve 225 seçilebilir odak noktası ile, Defocus AF sistemi ve Panasonic’in Derinliği güncellenmiş bir sürümünü kullanıyor. Bu, Panasonic’e göre 0,05 saniyelik odaklanma sürelerine ve sürekli AF’ye sahip 9 fps patlamalara (odaklama kilitli 12 fps) neden olur. Panasonic, güncellenmiş DFD sistemi ile fotoğraf makinesinin bu durumları nasıl uyguladığına ilişkin hassas kontrolün yanı sıra gelişmiş yüzey ve derinlik izleme vaat ediyor.

Önceden gelen GH4’te olduğu gibi, profesyonel video çekimi GH5’in ana satış noktasıdır. GH5, kutudan çıkarmadan, 150Mbps’lik bir bit hızı ve kırpma olmaksızın (sensörün tüm genişliğini kullanır) 60p ve 50p’de UHD 4K video kaydı yapabiliyor. DCI 4K (24p) ve UHD / 30p video ile 150Mbps bit hızı da sunar. Bu baharda gelecek bir firmware güncellemesi, 10 bit 4: 2: 2 1080 / 60p seçeneğini ekleyecek.

All-Intra sıkıştırma ve 10 bitlik 4: 2: 2 renk kullanan DCI / 24p, 400Mbps’de UHD / 30p ve 200Mbps’de 1080 / 60p yakalama elde edilir. Ayrıca bu yazılım güncellemesinde anamorfik 4K video çekimi, 4K HDR Fotoğraf Stili ve USB tethering desteği de geliyor.

DC-GH5, dalga formu ve vektör izleme, 709 Gama ve diz kontrolü gibi, isteğe bağlı V-LogL desteği, ayarlanabilir 10-bit parlaklık seviyesi ayarı ve çok daha fazlasını içeren video kayıt araçları barındırıyor. GH5, dahili olarak kayıt yaparken (8-bit 4: 2: 2 olarak) harici bir kaydediciye (tam boyutlu HDMI girişi üzerinden) veya 8-bit 4: 2: 2’de 10 bitlik 4: 2: 0). Mevcut Panasonic fotoğraf makineleri 4K Fotoğraf’ fonksiyonuna sahipken, GH5 6K görüntü yakalayabiliyor. Yani kullanıcıların 18MP’lik bir görüntü çıkarmalarına olanak sağlıyor. 4K Fotoğraf hala mevcut, şimdi ise iki katı kare hızında (60 fps).

Beklediğiniz gibi, GH5, Panasonic‘in iyi tasarlanmış Wi-Fi sistemi ile donatılmıştır; ancak artık ultra hızlı 802.11ac ve Bluetooth (mobil cihazınızın kamerayı uyandırmasına olanak tanıyor) ve NFC’yi destekliyor.

Panasonic Lumix DC-GH5, Mart ayı sonunda yalnızca 1999$ fiyatı ile sadece body olarak satışa sunulacak.