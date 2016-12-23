Pembe Altın Samsung Galaxy S7 Hindistan’da Piyasaya Çıktı

Bu yılın nisan ayında piyasaya çıkan ve halihazırda piyasada mevcut olan Samsung Galaxy S7 edge Pembe Altın renk modeli şimdi Hindistan’da satışa çıktı. Güney Koreli şirketin, resmi Hindistan web sitesinde 50.900 INR (yaklaşık 750 $) fiyat listesinde yer alıyor.

Diğer renk opsiyonları ile aynı fiyat etiketi taşıdıkları için fiyatta bir değişiklik yok. Ayrıca internet sitesinde yer alan liste, başka bir INR 2,980 için de yeni Gear VR kulaklık setini edinebilir ve ekran değiştirme teklifini de elde edebileceğinizi gösteriyor.

Standart Galaxy S7′de Pink Gold’da gelirken, cihazın Samsung’un Hindistan’daki web sitesinde yer alan listesinde, modelin resmi olarak ülkede kullanıma sunulmadığı ortaya çıktı.

Ülkemizde Pembe Galaxy S7 Edge modeli ne zaman satışa çıkacak henüz net değil. Ama gelişmeleri buradan aktaracağız.