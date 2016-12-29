Periscope 360 Derece Video Desteğine Kavuştu

Facebook uygulamasına dahil olan canlı yayın özelliğinin en büyük rakibi olarak Twitter‘ın satın aldığı Periscope uygulaması gösteriliyor. Özellikle son dönemde Facebook’u sollamak için ciddi hamleler yapan Twitter, Periscope’un canlı yayın özelliğini doğrudan Twitter’ın mobil uygulamasına dahil etme kararı almıştı. Bu sayede doğrudan Twitter üzerinden Periscope altyapısını kullanarak canlı yayın yapabilme özelliği tüm kullanıcıların istifadesine sunulmuştu.

Gelinen noktada rakibinin bir adım daha önüne geçmek isteyen Periscope, bu kez 360 derece video desteğine kavuştu. Sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte adını daha sık duymaya başladığımız 360 derece videolar, VR gözlüğe ihtiyaç duymadan Periscope‘tan izlenebilecek. Böylece canlı yayınlar çok daha eğlenceli ve yenilikçi bir formata bürünmüş olacak.

Bugüne kadar Periscope‘tan yapılan tüm canlı yayınlarda yalnızca kameranın odaklandığı nokta görülebiliyordu. Artık 360 derece kamerayla Periscope yayını yapan kullanıcıların canlı yayınlarına katılabilmek mümkün hale geldi. Böylece katılımcılar, fareyi hareket ettirerek canlı yayın esnasında istedikleri herhangi bir alana odaklanabilecekler.

360 derece canlı yayın nasıl yapılır?

Ne yazık ki 360 derecelik Periscope canlı yayınlarını şuanda kısıtlı sayıda kullanıcı gerçekleştirebiliyor. Uygulamanın yapımcıları, çoğu ABD‘de bulunan ve gerekli teknik donanıma sahip bir grup Periscope kullanıcısına 360 derecelik yayın yapma izni tanımış durumda. Ancak isteyen herkes 360 derecelik canlı yayınları izleyebiliyor. Bunun bir örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar başındaysanız fareyle basılı tutarak kamerayı istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Cep telefonu kullanıyorsanız da cihazı sağa sola hareket ettirmeniz yeterli.