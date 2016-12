Playstore Yılbaşı İndirimleri Fiyatı Düşen Oyunlar

Birçok alanda olduğu gibi oyun alanında da belli dönemlerde indirimler yapıldığını biliyoruz. Özellikle dijital oyun satışı yapılan uygulamalarda belli oranlarda indirimler yapıldığını söylemek gerekiyor. Yıl başlarında, Black Friday etkinliklerinde ve daha birçok etkinlikte birçok oyun satış uygulamasında da indirimler yapıldığını da biliyoruz. Bu şekilde şimdilerde ise oyun satış uygulamalarında da kış indirimleri yapılmaya başlandı. Son olarak Playstore Yılbaşı İndirimleri yapılmaya başlandı. Yeni yıla az bir süre kala oyuncular için yapılan indirim kampanyasında ise birçok oyunun yer aldığını da söylemek gerekiyor.

Playstore Yılbaşı İndirimleri İndirime Giren Tüm Oyunlar!

Her sene olduğu gibi bu senede epey ilgi gören Playstore Yılbaşı İndirimleri için hangi oyunların hangi oranlarda indirim alacağı da belli oldu. İlk olarak Steam tarafından yapılacağı açıklanan indirimlerin şimdi de Playstore tarafından yapılacağının açıklanmasıyla beraber hangi oyunlarda indirim yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, Playstore Yılbaşı İndirimleri hangi oyunları kapsadı? İndirim oranları nasıl? Bakalım.

Star Wars: Battlefront

EA Games tarafından yayınlanan en kapsamlı ve yeni nesil Star Wars oyunu olarak gösterilen Star Wars: Battlefront serisi çıktığı andan itibaren epey ilgi görmüş oyunlardan biri olmayı da başarmıştı. Kısa süre içerisinde ciddi bir oyuncu kitlesine de ulaşan oyunun hem çoklu oyuncu desteği hem de ekstra harita desteği almasıyla beraber oyunun uzun süre gündemde kalmaya devam edeceği de belirtiliyor. Haliyle Playstore Yılbaşı İndirimleri içinde de en çok ilgi gören indirim bu oyunda oldu. İndirim oranı olarak %75 indirim alan oyunun fiyatı da epey bir düşmüş oldu.

Yayıncı: EA Games

Oyun Türü: Uzay

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyat: 37 TL

Watch Dogs 2

İndirime giren oyunlardan bir diğeri de Watch Dogs 2 serisi oldu. İlk oyununda oluşturduğu açık dünya yapısı ile beraber epey bir beğeni toplayan oyunun ikinci serisi olarak piyasaya sürülen Watch Dogs 2 oyunu çıktığı andan itibaren yüksek satış fiyatıyla da tepki çekmişti. Playstore Yılbaşı İndirimleri içerisinde de indirime girmesi merakla beklenen oyunun indirimler beraber daha makul bir fiyata düştüğünü de söylemek gerekiyor.

Yayıncı: Ubisoft

Oyun Türü: Açık dünya

İndirim Oranı: %34

İndirimli Yeni Fiyat: 120 TL

Lords of the Fallen Digital Deluxe Edition

Yine sevilen ve çok ses getiren oyunlardan biri olan Lords of the Fallen oyununun Deluxe serisi de yine indirime girmiş olan serilerden birisi. İndirime girmesi beklenen oyunlardan biri olan seri için uygulanan indirimin ise %62 oranında yapıldığı belirtilmişti.

Yayıncı: Ubisoft

Oyun Türü: Tarih, savaş

İndirim Oranı: %62

İndirimli Fiyat: 30 TL

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein serisinin son oyunlarından biri olan New Order serisi de yine Playstore Yılbaşı İndirimleri ile fiyatı düşen oyunlardan biri olarak açıklandı. Yeni oyun serilerinden biri olmasına karşın indirime girmesi ise Playstore satışlarını da bir hayli arttıracak gibi. Oyunun indirim oranının ise %49 olduğu açıklandı.

Yayıncı: Bethesda Softworks

Oyun Türü: Tarih, savaş

İndirim Oranı: %49

İndirimli Fiyat: 68 TL

Sid Meier’s Civilization V

Steam kış indirimlerinde de indirime girmesi beklenen oyunlardan biri olan Sid Meier’s Civilization V Playstore kapsamında da indirime giren oyunlar arasında gösterildi. Playstore Yılbaşı İndirimleri için indirime gireceği açıklanan en başarılı strateji oyunlarından biri olan CIV 5 serisi için uygulanan indirim miktarının ise %37 olduğu açıklandı.

Yayıncı: 2K Games

Oyun Türü: Strateji

İndirim Oranı: %37

İndirimli Fiyat: 46 TL

Assassin’s Creed: Syndicate

Assassin’s serisinin az beğenilen oyunlarından biri olsa da indirimle beraber bir kez daha satış rakamlarının artması da bekleniyor. Playstore Yılbaşı İndirimleri kapsamında seriye uygulanan indirim oranının ise %50 oranında olduğu açıklandı. Bu indirimle beraber Assassin’s serisinin ne kadar satış artışı sağlayacağı ise merak konusu.

Yayıncı: Ubisoft

Oyun Türü: Tarih

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyat: 65 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Özellikle çoklu oyuncu modunu seven ve çoklu oyunculu oyunları tercih eden kullanıcılar için tercih edilebilecek en iyi oyunlardan biri olan Siege yine Tom Clancy’s serisinin sevilen oyunlarından bir tanesi. Fakat oyunun hikaye kısmının oldukça kısa olduğunu da belirtelim. Playstore Yılbaşı İndirimleri dahiline de alınan oyun için açıklanan indirim oranı ise %50 oranında.

Yayıncı: Ubisoft

Oyun Türü: Çoklu oyuncu

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyat: 65 TL

The Evil Within

Hem hayatta kalma oyunlarının hem de korku oyunlarının en iyi temsilcilerinden biri olacağı düşünülen The Evil Within serisinin satış oranları da yine beğeni toplamıştı. Çıktığı ilk dönemlerden bu yana beğeni toplayan oyunlardan biri olan The Evil Within için uygulanan indirim oranı ise %55 civarında.

Yayıncı: Bethesda Softworks

Oyun Türü: Hayatta kalma, Korku

İndirim Oranı: %55

İndirimli Fiyat: 68 TL

Playstore Yılbaşı İndirimleri dışında bir diğer indirim olan Steam kış indirimleri hakkında da bilgi almak indirimleri oyunları görmek için yazımızı okuyabilirsiniz.