Pokemon Go Apple Watch’a Geldi

Eylül ayında yapılan Apple‘ın büyük iPhone etkinliğinde, Apple Watch‘ta Pokemon Go‘nun bir demosunu gösterdi. Bunun hemen sonra gelmesi sözü verildi.

Tabii bu süre beklenenden daha uzun sürdü. Ama Pokemon Go artık nihayet Apple Watch için mevcut. Yakındaki Pokemon, PokeStops, yumurta ve madalyalar için size bildirim vereceğiz. Doğrudan Apple Watch’tan PokeStops’tan hediyeler toplayabilirsiniz, ancak bilekinizde Pokemon‘u gerçekten yakalamak imkansız. Bunun için yine de iPhone’unuza ihtiyacınız var (gerçi saatinizin, bir Pokemon’un yakınında olduğu konusunda sizi bilgilendirecek).

Her bir oyun oturumunu, Apple Watch etkinliğinize göre sayılan bir egzersiz olarak günlüğe kaydedebilir ve Pokemon Go, bir yumurtanın kuluçkalanması veya Buddy Pokemon için Candy almaya doğru yol aldığınız mesafeyi gösterecektir.

Pokemon Go‘un Android Wear cihazlarına ne zaman geleceği, gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yok. İlgili açıklamalar yapıldığında ya da her hangi bir sızıntı haberde sizleri bilgilendireceğiz.