Programsız Android Telefon Hızlandırma Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlar artık en çok konuştuğumuz, en ön planda olan teknolojiler. Tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi çıktığı andan itibaren popülaritesini hiçbir şartta kaybetmeyen akıllı telefonların tam tersine her geçen gün hem satış rakamlarının arttığını hem de her geçen gün biraz daha popülerleşmeye başladığını da söylemek gerekiyor. Tabi bu kadar popüler olan bir teknoloji beraberinde birçok sorunu da getirmekte. Casus yazılım sorunları, güvenlik sorunları, donanım sorunları derken akıllı telefon sorunları kullanıcıların en çok cevap aradığı sorular arasında da yer almaya başladı. En çok kullanılan Android işletim sistemi için de durum böyle. Özellikle Android Telefon Hızlandırma konusunda akıllı telefon kullanıcılarının epey sorunlar yaşadığını biliyoruz.

Android Telefon Hızlandırma İçin Altın Öneriler

Öyle ki yaşanan yavaşlama sorunu telefonların çalışmasını oldukça olumsu yönde etkileyebiliyor. Hatta bazı durumlarda aşırı yavaşlama sorunu yaşanmasıyla beraber telefonunuzu açıp kapatsanız ya da yeniden başlatsanız bile çalışmayı durdurma hatası benzeri hataları alarak sorun yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Bunun için kullanılan birçok temizleme programı da mevcut. Fakat gereksiz yere program kullanmak istemiyor programsız olarak telefonunuzu hızlandırmak istiyorsanız da bunun için de birçok çözüm var. Bakalım bu çözümler neler?

İnternet Tarayıcısı Çözümleri

Android Telefon Hızlandırma konusunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken konu kesinlikle internet tarayıcınızı kontrol etmek. Zira genel olarak Android akıllı telefonlarda varsayılan tarayıcı kullanılmakta. Haliyle Android akıllı telefonlarda da varsayılan tarayıcının Google Chrome olması performans sorunları yaşanmasına neden olabiliyor.

Aslında Google bunun için birçok güncelleme yayınladı fakat özellikle telefonunuzun Ram miktarı düşük ise daha basit ara yüzlü bir tarayıcı kullanmak yavaşlama sorununu bir nebze olsun çözecektir. Hemen belirtelim Ram miktarı ve İşlemci Ram uyumu iyi olan akıllı telefonlarda Chrome tarayıcı son güncellemelerinden sonra çok fazla performans sorunları da yaratmıyor. Ama bu doğrudan telefonla da alakalı.

Antivirüs Yazılımları Bir Kez Daha Gözden Geçirmek

Aslında akıllı telefonlarda her daim bir güvenlik açığı söz konusu. Her ne kadar gerek markalar gerekse de Google Android işletim sisteminin yeni sürümlerinde bu konuda sıkı bir çalışma yapıyor olsa da kimi durumlarda bir programdan kaynaklı olarak bile güvenlik sorunu yaşayabiliyorsunuz. Bu gibi bir sorun yaşamamak için ise kullanıcılar genelde casus yazılım önleyici virüs programları kullanıyor.

Fakat hangi programı kullanıyorsanız kullanın az ya da çok virüs programları mutlaka işletim sisteminde yavaşlamalara neden oluyor. Bu nedenle eğer çok fazla internet kullanmıyor ve Google Play dışında bir uygulama kullanmıyorsanız virüs programını tercih etmemek Android Telefon Hızlandırma konusunda artı sağlamakta. Fakat belirtelim internet kullanımı yaygın bir şekilde yapıyorsanız yavaşlamaya rağmen ideal virüs programlarından birini güvenliğiniz için mutlaka kullanın.

Otomatik Senkronizasyon Ayarlarını Değiştirme

Telefonumuzda bize büyük kolaylıklar sağlasa da çok fazla önemsemediğimiz bir dizi özellik var. Bunlardan birisi de otomatik senkronizasyon özellikleri. Cihazınızın hava durumu, saat, sosyal medya bildirimi gibi özellikleri bu ayarlar sayesinde belli aralıklarla güncelleniyor.

Siz uygulamaları kullanmasanız dahi senkron ayarları nedeniyle uygulamalar sürekli olarak arka planda güncellenmeye devam ediyor. Bu durumun önüne geçebilmek için otomatik senkronizasyon ayarlarını kapatmakta Android Telefon Hızlandırma konusunda en iyi adımlardan biri olacaktır.

Menüleri Ve Ana Ekranları Düzenlemek

Android Telefon Hızlandırma konusunda en önem verilmesi gereken konuların başında ekran özellikleri geliyor. Genelde ana ekran üzerinde akıllı telefon markaları iki farklı kullanım sunmakta. Genel olarak kolay kullanım ve detaylı kullanım olarak sınıflandırılan bu ana menü üzerinde kolay menü seçim yapmak telefonunuzu daha da hızlandıracaktır.

Bunun dışında standart kullanım modlarında da canlı duvar kağıtlarından vazgeçmek, ayrıca ekstra animasyon geçişlerinden vazgeçmek Android Telefon Hızlandırma konusunda olmazsa olmazlar arasında. Zira özellikler ekstra widget kullanımının ve canlı duvar kağıdı kullanımının Ram miktarını epey bir arttırdığını da söylemek gerekiyor.

Ram Temizliği Yapmak

Android Telefon Hızlandırma konusunda yapabileceğiniz son işlemlerden birisi de düzenli olarak Ram temizleme işlemi yapmak. Bunun için ekstra programlar kullanabileceğiniz gibi doğrudan telefonun ayarlarında yer alan temizleme sistemini de kullanabilir ya da belli aralıklarla telefonunuzu yeniden başlatmanız da sorunun çözümü için iyi bir alternatif sağlayacaktır.