Qualcomm Snapdragon 835 İşlemcisini CES 2017’de Tanıtabilir

Eğer Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisini bekliyorsanız, çok fazla beklemenize gerek kalmayacak. Görünüşe göre Snapdragon 835 Şubat ayında Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2017 etkinliğinde tanıtılacak. Tayvanlı üretici yeni işlemcisi için bir görsel de yayınladı.

Qualcomm şirketinin Twitter hesabına göre Snapdragon 835 CES 2017 etkinliğinde “görüş açısına girecek”. Şu an için yeni işlemci hakkında firma tarafından onaylanmış birkaç bilgi bilmekteyiz. Öncelikle yeni işlemci Samsung firmasının 10 nanometre FinFET teknolojisini kullanılarak üretilecek. Bu da işlemcinin daha verimli ve daha az enerji tüketmesini sağlayacak. SD835 firmanın Quick Charge 4 (Hızlı Şarj 4) teknolojisine destek verecek. Yeni teknoloji bir akıllı telefon bataryasının 5 saat kullanım olanağı sağlayacak olan doluluk oranına 5 dakika şarj ederek ulaşabilmesini sağlayacak.

SD835 hakkında şimdilik firma tarafından onaylanmış bilgiler bunlar. Tabii ki yeni özellikler mutlaka bulunacaktır, fakat bunun için Şubat ayını beklememiz gerekecek.