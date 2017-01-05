Razer Üç Ekranlı Laptopunu Tanıttı

Evet yanlış duymadınız. Oyuncular için bilgisayarlar ve ekipmanlar üreten Razer firması üç ekranlı laptopunu CES 2017 etkinliğinde tanıttı.

Çoklu ekran genelde masaüstü bilgisayarlarda kullanılır, oyuncular ve dizaynırlar için büyük rahatlık olarak gözükür. Her ne kadar oyuncular için üretilen dizüstü bilgisayarları masaüstü bilgisayarların gücüne yaklaşsa da hep bir ekrana mahkum oldular. Fakat Razer firmasının tanıttığı prototip dizüstü bilgisayar kuralları yıkmaya kararlı. Project Valerie adı ile anılan bu dizüstü bilgisayarın üzerinde tam üç adet ekran bulunuyor.

Her ekran 17.3 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğe destek vermekte. Bu da toplamda 11520×2160 görünür alan demek. Project Valerie’de NVIDIA’nın Surround View teknolojisi kullanılmış. Böyle dizüstünde çalışan programlar veya oyunlar bir resmi tüm ekranlara yayabiliyor. Bütün ekranların kabloları dizüstü bilgisayarın içerisinden geçirilmiş yani kablo derdi ile uğraşmanıza gerek kalmıyor. Project Valerie tamamen alimunyum kasa olarak üretilmiş ve 17 inçlik Blade Pro modelinin özelliklerini taşımakta. Bu Project Valerie’nin de HTC Vive ve Oculus Rift gibi sanal gerçeklik başlıklarına destek verdiğini gösteriyor. Dizüstü 3.81 santim kalınlığında ve 5.5 kilogram ağırlığında.

Şu an için verilen bilgiler bu yönde. Fiyatı ve diğer teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi bulunmamakta.