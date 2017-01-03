Roccat Yeni Kablosuz Faresinde Sıfır Gecikme Vadediyor

Kablosuz fareler kablolu farelere göre daha rahat ve daha kullanışlıdırlar, fakat en önemli eksiği ise lag, yeni gecikmedir. Fakat oyuncu aksesuarları pazarının yükselen firması Roccat bu soruna bir çözüm bulmuş gibi.

Roccat yeni kablosuz oyun faresinde Owl-Eye teknolojisi kullanarak gecikme konusunu ortadan kaldırıyor. Owl-Eye yani Baykuş Göz teknolojisi 12000 DPI seviyelerinde hassasiyet sunabiliyor. Firmanın CES 2017 etkinliğinde üç yeni fare ve bir yeni klavye tanıtması bekleniyor.

Etkinlikte tanıtılacak olan The Leadr isimli fare kablosuz ve sıfır gecikme özelliği ile dikkatleri üzerine çekecek. Diğer tanıtılacak olan iki fare ise Kone serisinden geliyor. İki farede de Owl-Eye teknolojisi kullanılacak ve kablolu olacak. Kone EMP isimli fare orta ve büyük elli oyuncular için dizayn edilmiş. Kone Pure isimli fare ise sadece 88 gram ağırlığında ve küçük elli oyuncular için dizayn edilmiş.

Firmanın etkinlikte tanıtacağı klavye ise Isku serisinden. Isku+ isimli klavyede Force FX adı verilen yeni nesil tuş takımı kullanılmış. Bu sayede QWEASD tuşlarında oyunculara harika bir hassasiyet sunulacak.

Pazarın güçlü firmaları Logitech, Razer ve Steel Series’den rol çalmaya çalışan Roccat etkinliğe dört yeni ürün ve iki yeni girecek. Bakalım firma istediği başarıya ulaşabilecek mi?