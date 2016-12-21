Rovio’nun Yeni Oyunu Blast Hediyelerle Geliyor

Mobil oyun dünyasının fenomen oyunlarından biri olan Angry Birds’ün geliştiricisi Rovio firmasının yeni oyunu Blast yarın indirilmeye sunulacak. Belirli bölgeler için daha önce yayınlanan oyununun APK dosyaları internette dolaşmaya başladı.

Oyun Rovio için yeni bir tür olsa da oyunun dinamikleri Candy Crush oyunu ile oldukça benzerlik göstermekte. Oyunda Angry Birds oyununun ana karakterleri bulunmak. Oyunda yine kızgın ve sevimli kuşlarımızı özgürlüklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Yapılan açıklamaya göre oyun sürekli güncellenecek ve yeni bölümler eklenecek.

iOS ve Android platformları için çıkacak olan oyun için 22 Aralık’tan önce erken kayıt yaptıran kullanıcılara Rovio firması 9.99 dolar değerindeki oyun içi altını hediye edecek. Erken kayıt fırsatından yararlanmak istiyorsanız buradaki kayıt sayfasını ziyaret edebilirsiniz.