Samsung, 2017 İçin İki Yeni Telefon Tanıttı; Fakat Galaxy S8 değil

Bir Samsung telefonundan sonra Galaxy S7‘i satın alamaz ya da bu yıl Galaxy S8‘e kadar bekleyemez misiniz? Yeni Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A3, tam olarak aradığınız modeller olabilir.

Galaxy A5 2017 akıllı telefon modelinde Full HD 5.2 inç ekran, telefonun ön ve arka tarafında 1.9GHz hızında duran bir oktak çekirdekli SoC, 3GB RAM ve 16MP kamera sensörü bulunuyor.

Ayrıca 32GB depolama alanı, 3,000mAh pil ve hızlı şarj etme özellikleri var.

Galaxy A3 2017, 720p çözünürlükte Super AMOLED 4,7 inç ekrana, 1.6GHz hızında çalışan bir SoC’ye ve 2GB RAM’a sahip daha küçük bir telefon.

Depolama yalnızca 16GB ile sınırlıdır, ancak hem Galaxy A5 hem de Galaxy A3 microSD kartları hafızayı 256GB’a kadar çıkarmaktadır.

Galaxy A3 ayrıca 2,350mAh pil içeriyor ancak Galaxy A5’de olduğu gibi hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Her iki telefonda da tersine çevrilebilir USB-C bağlantı noktaları var.

Fotoğraf için Galaxy A3, 13MP arka kamera ve telefonun ön yüzünde 8MP kamera bulunuyor.

Tasarımlara göre, her telefon Samsung Galaxy S7‘nin görünümünden etkileniyor ve her ikisi de aynı derecede dengi olmamasına rağmen IP68 direncinde aynı su yalıtım seviyesine sahip.

Her telefon Android 6 Marshmallow yazılımı çalıştırıyor. Ancak şu an bir yıldan uzun süren bir yazılım mevcut ve Samsung, her telefonu yakın zamanda Android 7’ye güncelleyip yenilemeyi planlamadığını açıklamadı.

İngiltere’de olanlar Galaxy A5 veya Galaxy A3‘ü 20 Ocak’tan sonra Samsung mağazasından satın alabilir ve Şubat ayında diğer ülkelere kadar teslim edilecek.

Her telefon için dört renk arasından seçim yapacaksınız: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist veya Şeftali Bulutu.

Şu anda cep telefonları için fiyatlandırma veya yeni telefonların ABD ve Avustralya’ya gelip gelmeyeceğine dair bir haber yok. Samsung‘un açıklamaları ve duyumlar doğrultusunda bu makaleyi daha çok şey öğrendikçe güncelleyeceğiz.