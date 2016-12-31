Samsung Chromecast Özelliklerini Televizyonlarına Getirebilir

Samsung’un Smart View uygulaması kullanıcılarına filmlerini ve fotoğraflarını ve yakınlarındaki televizyonlara aktarabilmelerini sağlıyordu.

Uygulamanın uygulama mağazalarındaki son versiyonunda gösterilen ekran görüntülerinde artık kesintisiz görüntü ve ses yapılmasına da destek verildiği gösteriliyor. Aynı Chromecast ve Roku gibi YouTube, Hulu ve Amazon Prime Video sitelerinde bulunan videoları televizyon ekranına aktarabileceksiniz. Firmanın yeni jenerasyon akıllı televizyonlarını akıllı telefonlarından kontrol edilebilmesini sağlayacak gibi gözüküyor.

Uygulamanın son versiyonunun görsellerinde uygulamanın bir sekmesinde TV Plus gözükmekte. TV Plus Samsung’un yeni cihazlarında kullanmaya başladığı akıllı elektronik program rehberi. Yalnız farkettiğiniz gibi tek eksik Netflix gibi gözüküyor. Fakat Netflix’in de yakın zamanda uygulama tarafından desteklenecektir.