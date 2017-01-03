Samsung Çift Lensli Kamera İçin Patent Aldı

Akıllı telefon tasarımlarındaki 2016 trendi çift kamera kurulumu oldu. Ve şimdi 2017’de Samsung da bu alanda varım diyor. Kore’de bir patent çift lensli kamera yapılandırması için açıldı. 37 sayfalık belgedeki diyagramlar, Samsung’un ön planda hem arka planın hem de nesnelerin kalitesini yükseltmeyi amaçladığını açıkça belirtiyor.

Nispeten basit bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Geniş açı lens, hareketli bir nesneyi tarar ve eğer varsa, ikinci lens bir görüntüyü gerçek zamanlı olarak izler ve odağı kaybetmeden yakınlaştırma ve diğer ayarları ayarlamanıza izin verir.

Teknolojinin Galaxy S8‘de kullanılacağı henüz belirsiz. Zaten buradaki haberimizde telefonun test edildiğini görmüştük. Bu nedenle çift lens kameranın gelmesine daha var diyebiliriz. Belki Galaxy Note 8‘de!