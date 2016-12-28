Samsung Dijital Asistanını Galaxy S8’de Gösterebilir

Samsung firması yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8’de yeni dijital asistanını göstermeye niyetli ama bu dijital asistan nasıl çalışacak?

Bu konuda net bilgilere sahip değiliz ama bazı detaylar gün ışığına çıkmaya başladı. SamMobile sitesine göre büyük ihtimalle Bixby adındaki yeni sesli yardımcı Viv bazlı olacak. Bu dijital asistan telefonda bulunan bütün Samsung menşeili aplikasyonlarla entegre halinde çalışacak. Yani Galeri’yi açtığınızda sahilde çekilmiş fotoğraflarınızı bulmak için sesli komut verebileceksiniz. Bu durumda Bixby, Güney Koreli teknoloji devinin daha önce çıkardığı S Voice dijital asistandan çok daha iyi olacak. Buradaki asıl nokta Google Asistan gibi diğer dijital asistanlardan çok daha iyi olmalı ki kullanıcı diğer asistanları kullanmak istemesin.

Peki Google bu yeni dijital asistana nasıl bir tepki verecek? Sonuçta Google son çıkardığı Pixel modellerinde yeni dijital asistanı Google Asistan’a büyük önem veriyor. Google’ın, Android platformundaki en büyük ortağının kendi dijital asistanının yerine alacak bir teknoloji üstünde çalışmasına nasıl bir tepki vereceği merak konusu. İki firma şu anda birkaç yıl öncesine oranla daha çok iş birliği içerisinde. Tabii Bixby’nin ne kadar başarılı olabileceği de merak konusu.