Samsung Electronics, Beklenenden İyi Bir Q4 Geçirecek

Samsung Electronics, Galaxy Note 7 çağrısın yüzünden yapılan harcamalar ve kaçırılmış kârlar nedeniyle 3. çeyrekte sert bir darbe aldı ancak şirket, tatil çeyreğinde yonga işinin arkasında geri döndü.

Ortalama tahmini işletme geliri 6,6 milyar ABD doları buluyor. Ancak bazı analistler şimdi rakamın 7,23 milyar ABD Doları kadar yüksek olabileceğini düşünüyorlar (özellikle IBK Securities Co.). Bu, önceki çeyreğe oranla önemli bir %68’lik bir sıçrama anlamına geliyor.

Sadece yarı iletken iş kolundan gelen işletme karı bir önceki çeyrekteki 2,8 milyar ABD dolarından 3,3 milyar ABD doları seviyesinde olacak. Samsung, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisidir.

Mobil ve BT departmanı 1,65 milyar dolarla daha mütevazı bir oranla kalacak gibi. 2016 yılının tamamı için nihai kazanç karnesinin 29-33 milyar dolar aralığında olması bekleniyor.

Samsung Electronics‘in gelişmiş performansına rağmen, Kore teknoloji pazarında rakip firmalar tatil çeyreğinde kıyasla yüksek bir sıçrama yaşamadı. Örneğin, LG Electronics‘in 40-50 milyon dolarlık çeyrek için bir işletme karına sahip olması bekleniyor. Analist, mobil bölümünü değil satışları artırmak için LG’nin TV’lerine ve aletlerine odaklanıyor. İlerleyen dönemlerde net karları açıkladıklarında sitemizde yayınlayacağız.