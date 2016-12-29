Samsung Exynos 8895 Tüm Özellikleri İle Ortaya Çıktı

Akıllı telefon teknolojileri için en çok önem verilen teknolojilerde birisi mobil işlemciler. Akıllı telefon kullanımını doğrudan etkileyen ve akıllı telefonların performans değerlerini ortaya koyan işlemciler konusunda ise mobil pazarda birkaç farklı markanın ön plana çıktığını biliyoruz. İlk olarak Qualcomm bu alanda Snapdragon işlemcilerle öne çıkarken bunun dışında Samsung ve Apple gibi markalarında işlemcilerinin mobil alanda bir hayli öne çıktığını biliyoruz. Son olarak ise akıllı telefon devinin Samsung Exynos 8895 işlemcileri gündeme gelmeye başladı.

Samsung Exynos 8895 Performans Canavarı Olacak

Samsung’un yeni seri akıllı telefonlarında kullanacağı düşünülen Samsung Exynos 8895 işlemlerinin özellikleri de ortaya çıktı. Bakalım bu alanda Samsung rakiplerini geride bırakabilecek mi?

İki Farklı Model İle Beraber Geliyor

Güney Koreli teknoloji devinin yeni işlemcileri için ilk dikkat çeken noktalardan birisi yeni seri işlemcilerin iki farklı model olarak geleceği. Samsung Exynos 8895 ve Samsung Exynos 8895 V olarak gelecek olan iki modelin özellikleri de farklılık gösterecek. Fakat iki modelin genel olarak frekans değerleri dışında çok fazla bir farkı olmayacak. Zira her iki modelinde aynı teknoloji ile üretileceğini de belirtelim.

8 Çekirdekli İşlemci Kümeleri

Gelelim Samsung Exynos 8895 serisinin teknik detaylarına. Öncelikle serinin 8 çekirdekli olacağını ve farklı kümelere ayrılmış olacağını belirterek başlayalım. İlk kümede Samsung, 2,5 GHz hızında çalışan M2 serisi işlemci serisine yer veriyor.

Buna ek olarak seride 1,7 GHz hızında Cortex-A53 çekirdekleri de bulunacağını belirtelim. Bir diğer üretim olan V serisinde ise M2 çekirdekleri için açıklanan hız 2,3 GHz olarak karşımıza çıkıyor. Bu farkın telefon modellerine göre değişiklik gösterebileceği de belirtiliyor. Yani örnek ile açıklayacaksak bir işlemci S8 içinse bir diğeri S8 Edge serisi için kullanılabilir.

4K Desteği Geliyor

İşlemcilerin çekirdek hızları ve kümeleme hızları bir yana dursun destekleyeceği teknolojilerde bir hayli ideal teknolojiler. Artık yavaş yavaş akıllı telefonlarda da kullanılması beklenen 4K çözünürlük değeri Samsung Exynos 8895 serisi ile beraber Samsung desteğine de kavuşmuş oluyor.

Buna yeni işlemcilerin 4K çözünürlük desteği sağlaması ve ekstra olarak şu an kullanılan LPDDR3 bellek teknolojisi yerine LPDDR4 teknolojisini desteklemesi de beklenmekte. Haliyle yeni işlemciler 8 GB Ram ve benzeri gibi birçok yeni teknolojinin de önünü açacak gibi.

Grafik Birimi Fark Yaratacak

Gelelim yeni seri Samsung Exynos 8895 işlemcileri için açıklanan son detaylara yani grafik arabirimlerine. Mali-G71 M18 ve Mali-G71 M20 grafik ara birimleri ile gelen işlemciler 20 çekirdek miktarına kadar çekirdek sunabilecek. Haliyle bu ne denli başarılı bir teknoloji sunacağını da gösteriliyor.

Kullanılacak Akıllı Telefonlar

Samsung Exynos 8895 serisi işlemcilerinin duyurulmasıyla beraber ilk merak edilen konulardan birisi yeni seri işlemcilerin hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı oldu. Samsung’un bu konuda ilk tercihinin Galaxy S8 serisi olması bekleniyor. Tabi Snapdragon 835 serisi işlemciler mi yoksa yeni Samsung Exynos 8895 işlemciler mi modelde yer alacak net değil. Fakat S8 modelinde görmesek bile S8 Edge modelinde yeni Samsung işlemcilerini görme ihtimalimiz olduğunu hatırlatalım.