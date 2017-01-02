Samsung Galaxy A 2017 Serisinin Üstündeki Örtüyü Kaldırdı

Samsung firması Galaxy A 2017 modellerinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Galaxy A3 2017, A5 2017 ve A7 2017 modelleri Rusya’da ve belirli Asya marketlerinde bu ayın sonunda satışa çıkacak. Avrupa’da ise Şubat ayında satışa sunulması bekleniyor.

Bu yıl cihazlara bir çok ekleme yapılmasına rağmen üç özellik öne çıkıyor; IP68 Su Dayanıklılığı Sertifikası, USB-C bağlantı noktası ve 16 Megapiksel ön ve arka kamera.

Galaxy S7 modelinde de kullanılan IP68 sertifikasyonu sayesinde cihazlar toza ve 1.5 metre su altında 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. Ayrıca Hızlı Şarja destek veren USB-C bağlantısı, MicroSD kart slotu, Samsung Pay’e destek veren NFC özelliği ve her zaman açık ekran özellikleri de bulunacak. Her zaman açık ekran özelliği sayesinde saati ve takviminizdeki etkinlikleri ekranı açmadan görebileceksiniz. Piyasaya çıkacak olan üç model de Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile gelecek.

Telefonlarda hızlı otofokus ve düşük ışıkta daha iyi performans sağlayan 16 Megapiksel ön ve arka kamera bulunmakta. Tasarım olarak Galaxy A 2017 serisi telefonlar metal ve cam tasarımına sahip olacak. Ayrıca cihazların arka yüzeyleri daha önceki modellere göre kenarları biraz daha kavisli.