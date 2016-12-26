Samsung Galaxy A5 2017 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Samsung’un Note 7 serisinde yaşadığı sıkıntı artık akıllı telefon dünyasında dönüm noktalarından biri olarak gösterilmeye başlandı. Zira telefonda yaşanan sorun nedeniyle Samsung ilk deva akıllı telefonlarını geri toplatmak zorunda kalmış ve Note 7 projesi şimdilik iptal edilmişti. Tüm bu haberlerden sonra şimdilerde yeni akıllı telefonu olan S8 için çalışmalarını hızlandırdığı açıklanan markanın bunun dışında sadece amiral gemisi modeli için değil orta segment serileri içinde çalışmalarını hızlandırdığı da ortaya. Bu noktada markanın Samsung Galaxy A5 2017 serisi içinde çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı.

Samsung Galaxy A5 2017 İçin Yeni Özellikler Ortaya Çıkıyor

Sevilen A5 serisi akıllı telefonların yeni versiyonu olarak kullanıcıların karşısına çıkacak olan modelin ne gibi özelliklere sahip olacağı ve eski başarısını elde edip etmeyeceği konusunda ise yavaş yavaş detaylar ortaya çıkmaya başladı. Samsung Galaxy A5 2017 için belli olan özellikler neler? Yeni seri akıllı telefon ne gibi yeniliklerle beraber geliyor? Daha detaylı olarak bakalım.

Tasarım ve Yeni Renk Seçenekleri Oldukça İddialı

İlk olarak telefonun tasarımıyla ilgili bazı detayların ortaya çıkmaya başladığını belirtelim. Alışılagelmiş olan Samsung tasarımını genel hatları ile benimseyecek olan yeni modelde yine oval çerçeve tarzı ve geniş ekran çerçeve oranı dikkat çekecek.

Bunun dışında yeni modelde ayrıca Samsung farklı renk seçeneklerini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. İlk olarak Siyah, Pembe ve Mavi renkleri ile beğeni toplayacak olan modelin yine Altın rengi de serinin devamı nitelinde tercih ettiği renklerden biri olacak gibi. Hem tasarım hem de yeni renk seçenekleri konusunda oldukça olumlu sonuçlar vereceği düşünülen Samsung Galaxy A5 2017 ön ve arka kapaklarında ise pek bir değişiklik olmayacak gibi.

5.2 İnç Ekran Boyutu Seçilmiş

Artık neredeyse akıllı telefonlar için standart ekran boyutu olarak gösterilmeye başlanan 5,2 inç ekran boyutu Samsung Galaxy A5 2017 serisinin de tercih ettiği ekran boyutu olarak düşünülüyor. Hem ideal ekran boyutuna sahip olması hem de iddialara göre Full HD çözünürlük değeri sunması yeni serinin de A5 başarısını devam ettireceğini gösteriyor. Ekran teknoloji konusunda ise net bilgiler olmasa da yine Samsung’un Super AMOLED ekran kullanacağı da düşünceler arasında.

Teknik Özellikler Oldukça Başarılı

Yine teknik özellikler konusunda Samsung Galaxy A5 2017 serisinde oldukça ideal bir teknoloji sunulması bekleniyor. Gücünü 8 çekirdekli Exynos 7880 serisi işlemciden alacağı düşünülen serinin 1,8 GHz’lik hız değerine sahip olması da bekleniyor. İşlemcilere ise eşlik edecek olan Ram miktarı olarak 3 GB Ram miktarı iddiaları gündemde. Giriş seviyesi olarak 32 GB depolama alanı sunacağı da düşünülen Samsung Galaxy A5 2017 serisinin arka kamerası için ise 16 megapiksel tercihi yapılacağı iddia edildi. Fakat şu an için kameranın teknolojisinin nasıl olacağı kesin değil.

Çok Daha Dayanıklı Bir Seri Gelebilir

Bu noktada yeni seri akıllı telefonların diğer bir ayrıcalığının ise dayanıklılığı olacağı düşünülüyordu. Hem dokunmatik ekran konusunda çizilmelere karşı ekran ile geleceği düşünülen modelin IP68 sertifikası ile beraber geleceği de belirtiliyor. Bu sayede hem suya hem de toza karşı dayanıklı olacağı düşünülen telefonun son olarak 3000 mAh değerinde pil kapasitesi ve parmak izi, hızlı şarj gibi ekstra teknolojilere de sahip olacağını belirtelim.

İşletim Sistemi Ne Olacak?

Yeni seri için en çok merak edilen konulardan bir tanesi işletim sisteminin hangi sürüm olacağı. Samsung’un Android Nougat üzerinde çalışmalar yaptığı bilinse de bu seride Android 6.0 ön yüklü işletim sistemi geleceği düşünülüyor. Fakat serinin güncelleme alacağının da düşünüldüğünü belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Samsung’un sevilen serilerinden biri halline gelen Samsung Galaxy A5 2017 modelinin çıkış tarihi için ise net bilgi yok. Fakat telefonun CES 2017 etkilinde net olarak tanıtılması ve kısa süre sonrada piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyat detayları da bu dönemde belli olacak.

Serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy A5 2016 için daha detaylı bilgi almak istersenizde yazımızı okuyabilirsiniz.